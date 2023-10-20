吳釗燮：若台海爆發戰爭 對全球影響更甚俄烏

台外交部長吳釗燮接受德國 媒體專訪表示，俄烏戰爭帶給世人許多警示，若國際社會對威權擴張採取綏靖態度，印太地區可能將步入歐洲後塵；此外，若台海爆發戰爭，對全球的影響將比俄烏戰爭更加嚴重。

台外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮19日接受德國「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）專訪，訪談內容今天刊出。

吳釗燮指出，俄烏戰爭帶給世人許多警示，讓各國看清獨裁者的野心及意識到戰爭真正可能爆發。俄羅斯 先前曾入侵喬治亞及克里米亞，當時國際社會未加阻止，使得莫斯科得寸進尺侵入烏克蘭 ，若國際社會對威權擴張採取綏靖態度，印太地區也可能將步入歐洲後塵。

他談到，中國國家主席習近平不僅在國內加強控制，鎮壓新疆維吾爾少數民族，且以國安為由剝奪香港人民自由，更不斷以機艦侵擾台灣防空識別區、跨越台海中線，以及在台灣周邊舉行軍演進行威嚇；中國也積極向東海、南海，甚至印度洋、非洲等地擴張，而中國與俄羅斯兩個獨裁政權日益合流，尤其令各國深感不安。

吳釗燮分析，俄羅斯威脅顯而易見，但中國可能才是國際社會面臨的最大挑戰。中國有意圖、也有能力改變以規則為基礎的國際秩序，例如其正試圖滲透聯合國及其專門機構的運作，且已取得相當程度的成功；此外，中國對非洲地區的影響力也正快速增加，因而在國際組織投票上取得相當優勢。

吳釗燮認為，中國對台採取軍事恫嚇、政經脅迫及認知作戰，試圖摧毀台灣的民主，煽動社會對立及反對政府，中國對台威脅比以往任何時候都更加真實。台灣處於中國威權的最前線，而中國的地緣政治野心並不限於台灣，此更加彰顯台灣在全球民主對抗威權格局下的關鍵角色；如果世界關注台灣，並向中國領導人明確表示反對其使用武力片面改變現狀，將可產生強大的威懾作用。

吳釗燮強調，若台海爆發戰爭，對全球的影響將比烏克蘭戰爭更加嚴重，因全球50%貨物通過台灣海峽、90%最先進半導體晶片由台灣生產，一旦供應鏈中斷，全球都將受影響，台海和平穩定對全球安全與繁榮至關重要。