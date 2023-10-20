新澤西將在台設經貿辦事處 蔡英文：雙方持續深化合作

蔡英文總統今天上午在總統府接見美國新澤西州州長墨菲訪問團。中央社

蔡英文 總統今天上午接見來訪的新澤西州 州長墨菲時表示，新澤西州推動的創新經濟和基礎建設經濟與台灣的方向一致，希望雙方未來能在資通科技、醫療生技及綠能 產業等領域持續深化合作，共同打造穩定且安全的全球供應鏈。墨菲也宣布新澤西在台設立第一個亞太經貿辦事處，希望將彼此的關係提升至新的高度。

蔡英文表示，新澤西州是美國生技、通訊科技等重要產業的聚落，更是前進美東市場的入口，許多台商都前往新澤西投資、拓展據點。樂見新澤西選擇在台設立亞太經貿辦事處，並相信這將使雙邊的經貿關係持續升溫。

蔡英文指出，墨菲上任以來推動的創新經濟和基礎建設經濟都和台灣的「五加二產業創新計畫」以及「六大核心戰略產業」方向一致，也感謝眾議院及新澤西州的參、眾議會在今年分別通過友台決議案，支持台灣的國際參與，協助台灣和全球民主陣營深化合作。

墨菲表示，新澤西與台灣有許多共通點，都是面積不大，但實力不容小覷，雙方也已在醫療、生物科技、高科技、資通訊及綠能產業等領域合作。台灣與新澤西有無限的合作潛力，他很高興宣布新澤西將在台北設立第一個亞太經貿辦事處，並將擴及亞太區域的各項運作，希望藉此將雙方長遠的關係提升到新的高度，強化彼此數十年來的經濟及文化連結、為雙方勞工及家庭創造嶄新的機會，並共同努力維護自由開放的印太區域。