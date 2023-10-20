郭柯二會 郭台銘洩柯文哲觀察「藍沒有必勝的決心」

郭台銘受訪時談到和柯文哲2度會面，柯文哲告訴他觀察藍營沒有一種必勝的決心。記者鄭國樑／攝影

鴻海創辦人郭台銘 今晚走訪桃園興仁夜市，受到支持者歡迎，有人喊「總統好」。郭受訪時再談和柯文哲 二度會面一事，表示柯文哲主席來看他，談到藍白合談判時一個很有趣的現象，就是藍營在選舉的過程中，沒有一種必勝的決心，這是柯文哲的觀察，郭台銘說他覺得有很有趣，並告訴柯文哲「團結是唯一的勝選方程式」。

郭台銘表示和柯文哲還談到AI是未來科技發展主要潮流，柯文哲問了很多和AI相關的知識問題，包括台灣應該要發展什麼樣的AI經濟工程？他告訴柯，台灣要發展AI領域中世界級的運算能力，有了世界級的運算能力，台灣就可以掌握翻轉世界經濟的原動力。

郭台銘指出，他和柯文哲二度會面先從理念交流，大家很多地方都頗有同感，從理念的交流發展出任何能合作的方程式，他和柯文哲在理念方面有高度的一致性，這點大家都認同。

媒體問如果和柯文哲合作誰正誰副？郭台銘強調，大家很清楚他已經有副手人選（賴佩霞），國籍問題也得到解決，目前沒有誰配誰的問題，只有怎麼合作的問題，雙方理念契合希望尋求進一步的合作。此時郭的幕僚提醒他談連署，郭台銘於是接著說他也希望在有限的連署時間裡大家能多參與連署，也是民進價值的體現，這是共同的目標。

至於兩人會面有無提到不分區立委的規畫，郭台銘表示和柯文哲會面大部分時間，都放在討論台灣經濟問題和未來願景的實現、交換理念，讓勝選最大化，讓雙方能贏得勝選政權真正輪替，這是共同討論的方向。