馬英九：美維持「戰略模糊」 對台、陸、美最有利

前總統馬英九於美東時間18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，呼籲美國與國際社會應促兩岸和談。圖／馬英九辦公室提供

馬前總統辦公室今（19）日表示，馬前總統於美東時間18日下午與美中關係全國委員會（NCUSCR）座談，再次呼籲美國與國際社會應該促兩岸和談，強調臺灣人都希望和平，明年大選將是和平與戰爭的選擇。NCUSCR會長歐倫斯（Stephen A. Orlins）表示，馬英九 執政八年，兩岸和平穩定，他的建議值得美國思考，「他應該要說出來！」

馬前總統並感性地說，他個人不重要，餘生都要推動兩岸和平，繼續推動兩岸青年交流。歐倫斯也肯定馬前總統今年3月率「大九學堂」年輕人訪問中國大陸，對兩岸關係與整體情勢非常重要，「年輕人是兩岸的未來」，他樂見這樣的交流能持續。

歐倫斯向與會學者介紹馬前總統時，特別強調馬執政八年，兩岸最和平、最穩定也最繁榮。他回憶馬執政時期，有一天早上他從台北松山機場出發，到上海搭磁浮列車洽公，再搭機回紐約與母親吃飯，當時兩岸三通暢通無阻，非常便利，讓他深深感受到，馬總統主政下的兩岸關係真的非常好。

馬前總統辦公室表示，馬前總統在NCUSCR座談時，重申台海局勢影響世界和平發展。他提出兩點建議，第一，臺灣執政者應遵守中華民國 憲法回歸兩岸共同政治基礎，也就是「九二共識」；第二，美國應該促成兩岸和談，而不是鼓勵臺灣執政者走向台灣獨立，甚至要將台灣變成第二個烏克蘭。

NCUSCR與會學者提問，兩岸關係緊張，台灣最近延長兵役，強化防衛，馬看法如何？馬前總統表示，軍事方式不是解決兩岸問題的最佳方式，和平仍然是唯一選項，兩岸局勢牽動區域穩定與世界和平，各方應共同努力，逐步解決戰爭危機。

NCUSCR與會學者提問，針對美中關係，馬英九會建議美國要維持「戰略模糊」還是轉成「戰略清晰」？馬前總統表示，美國應依其過去一貫立場，維持「戰略模糊」，敦促兩岸恢復對話，對台灣、大陸與美國三方都最有利。

馬前總統辦公室指出，馬前總統同一天也與美國最有影響力的華人組織之一、被視為美國華裔人士與美方溝通重要平台的團體「百人會 」會晤。席間，「大九學堂」青年學子紛紛發言，認為和平才是最重要的，兩岸應以對話交流取代對抗，沒有人想要戰爭。

「百人會」共同創辦人鄧兆祥（Henry S. Tang）表示，馬前總統建議美國應該扮演促兩岸和談的角色，他們高度認同，認為這才是解決台海問題之道。他也盛讚來訪的台灣同學表現，直呼「你們去華府要讓他們聽到台灣年輕人的聲音！」