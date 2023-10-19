我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控企圖推翻喬州選舉結果 前川普競選律師鮑威爾認罪

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

菱傳媒10月民調 賴柯侯上升、郭下滑

記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。圖/聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。圖/聯合報系資料照

菱傳媒公布10月最新民調，總統參選人支持度，民進黨賴清德42.62%、民眾黨柯文哲24.93％、國民黨侯友宜22.29%，鴻海創辦人郭台銘5.86％；和9月民調相較，賴清德上升0.1%、柯文哲上升0.7%、侯友宜上升0.04%、郭台銘下滑0.72%。

菱傳媒民調指出，賴清德和柯文哲的差距，從上個月18.29個百分點，略減為17.69個百分點。賴清德雖陸續端出政見牛肉，從民調數字來看，未獲青年族群青睞。

根據菱傳媒民調，賴清德20歲到49歲的支持度呈現下滑趨勢，20歲到29歲、30歲到39歲、40歲到49歲支持度，分別下滑2.32、1.96、0.16個百分點。30歲到39歲女性支持度的跌幅最大，達到3.29個百分點。

菱傳媒民調指出，賴清德青年支持度雖然沒有斬獲，但在30歲到39歲的支持度逐步逼近，僅落後柯文哲1.87個百分點。賴清德在宜花東外島地區支持度上升2.17個百分點，高雄市、台南市的支持度分別為52.23%、52.02%。

菱傳媒民調委託皮爾森數據執行，調查時間為10月10日到14日，有效樣本1萬1055份，採網路主動發放調查方式，樣本代表與加權採比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續修正。

菱傳媒18日公布十月最新民調。圖/擷取自菱傳媒網頁
菱傳媒18日公布十月最新民調。圖/擷取自菱傳媒網頁

賴清德 民調 柯文哲

上一則

台陸委會雙十晚宴國旗有「13道光芒」藍營怒批惡搞

下一則

新澤西州首位訪台州長 蔡英文明接見墨菲

延伸閱讀

郭台銘：已與柯文哲交流理念 將擴大至行動面合作

郭台銘：已與柯文哲交流理念 將擴大至行動面合作
藍白主帥直接談？柯文哲：可考慮

藍白主帥直接談？柯文哲：可考慮
侯友宜：先利中華民國再利己 柯文哲：放輕鬆

侯友宜：先利中華民國再利己 柯文哲：放輕鬆
對決賴蕭 柯侯配、侯柯配民調都贏

對決賴蕭 柯侯配、侯柯配民調都贏

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆