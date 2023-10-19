菱傳媒10月民調 賴柯侯上升、郭下滑

民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。圖/聯合報系資料照

菱傳媒公布10月最新民調 ，總統參選人支持度，民進黨賴清德 42.62%、民眾黨柯文哲 24.93％、國民黨侯友宜22.29%，鴻海創辦人郭台銘5.86％；和9月民調相較，賴清德上升0.1%、柯文哲上升0.7%、侯友宜上升0.04%、郭台銘下滑0.72%。

菱傳媒民調指出，賴清德和柯文哲的差距，從上個月18.29個百分點，略減為17.69個百分點。賴清德雖陸續端出政見牛肉，從民調數字來看，未獲青年族群青睞。

根據菱傳媒民調，賴清德20歲到49歲的支持度呈現下滑趨勢，20歲到29歲、30歲到39歲、40歲到49歲支持度，分別下滑2.32、1.96、0.16個百分點。30歲到39歲女性支持度的跌幅最大，達到3.29個百分點。

菱傳媒民調指出，賴清德青年支持度雖然沒有斬獲，但在30歲到39歲的支持度逐步逼近，僅落後柯文哲1.87個百分點。賴清德在宜花東外島地區支持度上升2.17個百分點，高雄市、台南市的支持度分別為52.23%、52.02%。