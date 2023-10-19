我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控企圖推翻喬州選舉結果 前川普競選律師鮑威爾認罪

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

彭文正質疑蔡英文論文挨告 滯美想換護照被拒...訴訟結果曝光

記者林孟潔／台北即時報導
彭文正。(本報系資料照)
彭文正。(本報系資料照)

媒體人彭文正質疑台總統蔡英文博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，但法院開庭時，他滯美未歸沒有正當理由即不出庭，被法院發布通緝；彭文正因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院今判他敗訴，可上訴。

彭文正2021年6月9日拿台灣護照出境赴美，而他因被法院通緝，台移民署也依法禁止他出國；彭文正因護照於2022年10月22日到期，他於同年月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照，而外交部以彭文正因案經移民署禁止出國，處分不予核發護照，並註銷原護照，彭文正不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

北高行指出，彭文正申請換發護照時，駐舊金山台北經濟文化辦事處以電腦連線查核檔案資料，發現他因遭通緝中，經移民署通知列管禁止出國，駐舊金山辦事處乃廢止、註銷彭文正原護照，並同時扣留原護照且不予核准換發護照，處分沒有違誤，彭文正要求撤銷處分，並請台外交部作成核發護照的行政處分均於法無據。

北高行指出，依據護照條例規定，「已出國之在臺設有戶籍國民，有第23條第1項第2款或第3款規定情形，經駐外館處不予核發護照或扣留護照者，駐外館處得發給專供返國使用之一年以下效期護照或入國證明書」，台外交部處分也說明若彭文正欲返國，可向駐外外館處申請專供返國使用的旅行文件持憑返國，不予換照處分並無侵害彭文正返國的基本權利。

另外，北高行認為，台北地方法院以彭文正有逃亡或藏匿事實而通緝，此是行使刑事審判權限，通緝是否合法並非外交部處分時有權審查的事項，也不是行政法院可以審究的。

通緝 舊金山 移民

上一則

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果揭曉

下一則

台陸委會雙十晚宴國旗有「13道光芒」藍營怒批惡搞

延伸閱讀

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光
比利時眾議院訪問團訪台 蔡英文明接見

比利時眾議院訪問團訪台 蔡英文明接見
蔡英文接見羅森柏格 感謝美國落實對台軍售常態化

蔡英文接見羅森柏格 感謝美國落實對台軍售常態化
黑白集／台積電陷地緣政治風險 蔡英文別再賣晶片

黑白集／台積電陷地緣政治風險 蔡英文別再賣晶片

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆