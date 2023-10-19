「沒有否定民調」 侯友宜辦公室釋3點聲明澄清

圖為國民黨總統參選人侯友宜。侯友宜競辦今晚釋出三點聲明，澄清沒有否定民調。（記者陳正興／攝影）

藍白合近期因到底採用全民調 或民主初選產生人選分歧而陷入僵局，國民黨 總統參選人侯友宜競辦今晚針對部分媒體報導，質疑侯辦對藍白合以及民調的態度，做出三點澄清。侯辦強調，沒有完全否定民調，此說法是刻意誤導，盡一切努力，希望儘速促成藍白合。

侯辦申明，沒有否定民調。針對部分媒體指稱侯辦「完全否定民調」，這種說法是刻意誤導。是對「手機民調」提出質疑，手機民調樣本代表性的偏差問題，有選舉研究和科學數據指出其樣本代表性大幅失真，隨機抽樣不再隨機，讓民調結果和選舉結果出現極大落差。去年底台北市市長選舉結果，即是最好的實例。所以民眾黨提出的方案，手機民調占50%或完全手機民調，很難接受。

侯辦表示，提出「開放式民主初選」是為了跨黨合作。提議藍白合採取開放式民主初選，找出最強在野候選人，是為了訴諸直接民意，達成政黨合作。參考國外行之多年的經驗，比如法國，就是採取開放式民主初選，來推動跨政黨結盟合作。且近日有不同民調都指出，半數以上民眾支持藍白合。

侯辦指出，黨內初選和政黨合作，兩者性質完全不同。國民黨黨內初選的提名規則有明訂辦法，包括民調、黨員投票和幹部評鑑等標準，由中常會決定每一次應採取何種方式。

侯辦進一步強調，不要低估國民黨知己知彼的判斷能力。至於部分媒體批評，侯辦錯估民眾黨對「藍白合非合不可」的態度，這說法是完全不了解侯辦與國民黨大力推動藍白合的動機和主要目標。

侯辦總結，之所以對民眾黨抱持開放態度，以及最大包容與善意，是因為深切了解，2024這場關鍵的選舉，決定中華民國 要走向和平或戰爭、進步或退步、清廉或貪腐。為了國家的安定繁榮、人民的安居樂業，有必勝的決心，也有結合志同道合夥伴的誠意。為了完成政黨輪替的大目標，讓做不好的民進黨下台，盡一切努力，希望儘速促成藍白合。