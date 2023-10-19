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賴佩霞取得「放棄美籍證明」 郭台銘：攜手打拚為台灣

記者鄭媁／台北即時報導
賴佩霞放棄美國籍。(記者沈昱嘉／攝影)
賴佩霞放棄美國籍。(記者沈昱嘉／攝影)

鴻海創辦人郭台銘辦公室今天表示，郭台銘競選搭檔賴佩霞今日已取得來自美國國務院所核發的「喪失美國國籍證書（Certificate of loss of Nationality of the United States ）」，郭台銘辦公室表示，正副總統連署已於本月初跨過門檻，如今競選搭檔的國籍議題也已落幕，郭台銘與賴佩霞將攜手並肩，一起為台灣的未來，打拚奮戰。

郭台銘8月28日宣布參選總統，9月14日宣布與賴佩霞搭檔，競選2024年正、副總統，賴佩霞女士隨即委託律師，啟動放棄美國國籍的流程。

郭辦表示，賴佩霞向美國在台協會完成遞件申請後，也經過移民官的面談程序，終於在今日取得喪失美國國籍的證明書。郭台銘表示，相關申請作業都在宣布參選的計劃之中，未來他會與賴佩霞一起攜手並肩為台灣的未來，打拚奮戰到最後。

賴佩霞表示，為尊重相關人員的工作流程，這段時間以來面對大家的詢問，她沒有對外多做說明，如今順利取得喪失美國國籍證書，她要特別感謝大家的關心，以及這一路以來給予協助的所有人。

賴佩霞 郭台銘 國務院

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