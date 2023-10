賴佩霞取得「放棄美籍證明」 郭台銘：攜手打拚為台灣

賴佩霞放棄美國籍。(記者沈昱嘉/攝影)

鴻海創辦人郭台銘 辦公室今天表示,郭台銘競選搭檔賴佩霞 今日已取得來自美國國務院 所核發的「喪失美國國籍證書(Certificate of loss of Nationality of the United States )」,郭台銘辦公室表示,正副總統連署已於本月初跨過門檻,如今競選搭檔的國籍議題也已落幕,郭台銘與賴佩霞將攜手並肩,一起為台灣的未來,打拚奮戰。

郭台銘8月28日宣布參選總統,9月14日宣布與賴佩霞搭檔,競選2024年正、副總統,賴佩霞女士隨即委託律師,啟動放棄美國國籍的流程。

郭辦表示,賴佩霞向美國在台協會完成遞件申請後,也經過移民官的面談程序,終於在今日取得喪失美國國籍的證明書。郭台銘表示,相關申請作業都在宣布參選的計劃之中,未來他會與賴佩霞一起攜手並肩為台灣的未來,打拚奮戰到最後。

賴佩霞表示,為尊重相關人員的工作流程,這段時間以來面對大家的詢問,她沒有對外多做說明,如今順利取得喪失美國國籍證書,她要特別感謝大家的關心,以及這一路以來給予協助的所有人。