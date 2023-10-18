深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

鴻海創辦人郭台銘 連署爭取總統大選門票。18日適逢73歲生日，他在深夜透過臉書表示，這些日子，心裡不免感到著急，慌亂。然而，也有一股愈來愈篤定的情緒，在內心裡萌芽。

郭台銘說，參加郭氏宗親總會的活動與餐會，幾百位郭家人合唱生日快樂歌，下午回到辦公室，同事為他舉辦慶生活動。一整天下來，生日快樂的祝福聲，頻頻在耳邊出現，此起彼落。感激家人、親人與同事的溫馨祝福，此刻內心反覆思忖的，是如何將這些祝福，化為實際的行動，繼續往前走下去。

郭台銘表示，這幾個月，他在彰化親炙「炸彈媽祖」，那樣的愛與寬懷，背後出自於這塊土地蘊含的寬容與慈悲，他深深感受到台灣人精神的廣與深，非地理疆域所能輕易涵蓋。他在金門走訪「回眸俞大維」特展，想起李國鼎、孫運璿等先行者，為中華民國 的付出與奉獻，再度激勵督促著他。

郭台銘說。他在雲林的餐敘上，遇見一位綽號「眼鏡」的夜市攤販，他和一群同樣在夜市討生活的攤販主，有感於許多中低收入 戶過世後，窮到沒有錢殮葬，他們成立「夜市慈愛會」，號召攤販集體捐款互助，幫助那些在社會底層裡的艱苦人。至今，十幾年過去，他們已經協助圓滿4000多件身後事。每當走訪台灣各角落，總會見到許多原本不為他所知的人事物。這些人，這些事，屢屢讓他動容。

郭台銘指出，他越來越確信，要為這塊土地持續努力，貢獻他身邊有的人脈與經驗。有將近50年的日子，他的人生都在全球各國各城奔波。1萬8000多個日子，披星戴月的奔波，最終的所願所想，在這幾年逐漸化為對這塊土地的愛與盼，這份盼望的藍圖愈來愈清晰，愈來愈急切。

郭台銘說，看著那些租不起也買不起房子的七八年級生，他是焦慮的；看著因經濟壓力而不敢生孩子的人們，他是心急的。看著世界正逢關鍵的轉型時刻，台灣仍持續陷入內鬥與虛耗，他是憤怒的。這些日子，心裡不免感到著急，慌亂。然而，也有一股越來越篤定的情緒，在內心裡萌芽。

郭台銘表示，他知道自己擁有些什麼，那些種種，都是這塊土地賜予他的，他知道自己能付出些什麼，無非是想回饋一己之力，希冀能力挽狂瀾，再創新局。