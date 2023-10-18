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藍白合僵局 柯籲放輕鬆 侯友宜：政治理念一致再談

記者林佩均／台中即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天下午到台中市客庄大鎮泰興宮座談，與立委江啟臣大進場，受到上百位支持者歡迎。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天下午到台中市客庄大鎮泰興宮座談，與立委江啟臣大進場，受到上百位支持者歡迎。記者林佩均／攝影

藍白合陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜說，希望利中華民國，非利個人。民眾黨總統參選人柯文哲籲放輕鬆，重要是政策一致。今下午侯到台中市客庄大鎮泰興宮座談，再次回應雙方溝通順暢，政治理念先一致，才有方法整合。

今天下午，侯友宜在立委江啟臣、市議員吳振嘉、張瀞分、泰興宮主委徐瑞敏等人陪同下，到台中市客庄大鎮東勢區慶東里參拜泰興宮，現場上百位支持者列隊、搖扇子歡迎，相當熱絡。

媒體聯訪提問，藍白合二次會進度是否主動跟柯市長聯繫？侯友宜說，雙方溝通管道暢通。侯、柯民調呈現麻花捲，侯認為，民調只是參考，政黨合作一致，才是人民期盼。

他早上向柯喊話，不要堅持個人，柯回應，放輕鬆，不要整天拿高帽子來戴，最重要是政策上的統一。侯再回應，他從一開始就說很清楚，政治理念要清楚、第二是政黨、第三才是個人。

侯友宜強調，他出來參選要讓台海安定、台灣安全，這些理念需要大家有共同方向，「政治理念先一致，才會有方法與整合」。

媒體再問，民進黨總統參選人賴清德缺席氣候論壇，卻在中常會邀請專家討論，侯怎麼看？

侯友宜指出，氣候變遷是全球最重要的議題，談氣候變遷應該直接訴諸民意、舉辦辯論，做一位負責任的候選人，他不會在同溫層取暖，希望賴也能站出來跟大家好好談談，面對全球氣候變遷議題。

話鋒一轉，侯批評，賴清德騙社宅、騙國安，現在連能源也要騙。企業界在問，台灣最擔心能源不足，造成國際競爭力不足，現在這狀況政府還說「供電無虞」，賴也不敢說是否重啟核能，侯指出，能源轉型問題賴清德沒有說清楚，非核家庭也跳票，這都是不爭的事實。

至於政府購買不良快篩、問題雞蛋。侯友宜強調，缺快篩，政府買不良快篩，缺蛋，卻買問題雞蛋，政府讓不良廠商賺錢，不照顧人民，「民進黨該下台換人做」。

國民黨總統參選人侯友宜今天下午到台中市客庄大鎮泰興宮座談，與立委江啟臣大進場，受...
國民黨總統參選人侯友宜今天下午到台中市客庄大鎮泰興宮座談，與立委江啟臣大進場，受到上百位支持者歡迎。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天下午到台中市客庄大鎮泰興宮座談。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天下午到台中市客庄大鎮泰興宮座談。記者林佩均／攝影

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