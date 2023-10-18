ETtoday民調/對決賴蕭 「柯侯配」、「侯柯配」都贏
ETtoday民調雲今天公布最新民調，2024總統參選人支持度，四腳督情況下，民進黨賴清德 33.6%、國民黨侯友宜 26.7%、民眾黨柯文哲 22.1%、鴻海創辦人郭台銘 9.7%；若藍白整合，侯柯配42.6%、賴蕭配37.4%，柯侯配43.5%、賴蕭配35.6%，藍白組合都微幅領先賴蕭配。
ETtoday民調雲10月15日到16日進行民調，有效樣本數1592份，結果今天公布，三腳督情況下，賴清德支持度 34.7%，侯友宜支持度 27.4%，柯文哲支持度 25.5%。
ETtoday民調雲最新民調指出，若藍白整合成功，由國民黨與民眾黨「侯友宜總統、柯文哲副總統」的「侯柯配」組合，對上民進黨「賴清德總統、蕭美琴德副總統」的「賴蕭配」組合，「侯柯配」支持度 42.6%、「賴蕭配」支持度 37.4%，差距 5.2%。若國民黨與民眾黨為「柯文哲總統、侯友宜副總統」的「柯侯配」組合，則「柯侯配」支持度 43.5%、「賴蕭配」支持度 35.6%，差距 7.9%。
ETtoday民調雲最新民調指出，若無黨籍「郭台銘總統、賴佩霞副總統」的「郭賴配」組合加入戰局，「侯柯配」支持度 38.3%，「賴蕭配」支持度 35.1%，「郭賴配」支持度 10.3%；「柯侯配」39.0%、「賴蕭配」34.0%、「郭賴配」8.8%。
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