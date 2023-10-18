滯台近4年...向心夫妻18日飛香港 律師代領「單次出境證」1分鐘快閃

向心夫妻領取的單次出境證。（圖：民眾提供）

向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近4年，上月台灣高等法院判兩人無罪，檢方也未上訴，無罪確定，高院 12日撤銷兩人限制出境、出海處分，向心夫妻終獲自由。兩人原本今天下午要至移民署領單次出境證，最後卻未現身，委託律師文大中代領，代領過程不到1分鐘就離去；兩人預計18日晚搭國泰航空CX473或CX451航班，從桃園機場出境直飛香港 。

全案起源於2019年11月底，中國籍男子「王立強」向澳洲媒體聲稱自己是中共間諜 ，工作主要是干預影響總統大選，而中國創新投資公司主席向心是他的上司，他被向心吸收從事間諜工作。檢調在「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心、龔青夫妻離境，並以涉及「國安法」發展組織罪嫌疑重大為由，祭出限制出境、出海處分。

除了限制出境、出海，檢方在偵查期間，聲請扣押向心夫妻名下7.5億元財產，也就是台北市信義路五段的3間房間，使得夫妻無法買賣房地、設定抵押權。

經多年爭訟，向心夫妻涉犯國安法北檢最終不起訴，北檢另改辦涉犯洗錢罪，但洗錢罪一、二審都判決無罪，高檢署未上訴，案件在上月無罪確定，向心夫妻並未有共諜、洗錢情況。高院12日撤銷兩人限制出境、出海處分。

向心夫妻共被境管1426天，若計算到今天，兩人共滯台1432天才得以返家，外界懷疑「檢方辦案辦不成卻誤人4年時光」，陸委會副主委詹志宏12日在記者會表示，向心夫妻離開台灣前，透過律師有一個公開聲明，「對律師、我們法院、媒體朋友、在台灣的醫生、朋友表示感謝，沒有一句怨言」。