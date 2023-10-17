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藍白合陷僵局 侯營再拋橄欖枝 提初選、民調並行方案

記者林新輝／台北18日電
國民黨總統參選人侯友宜(左)與民眾黨主席柯文哲。(本報系資料照)
國民黨總統參選人侯友宜(左)與民眾黨主席柯文哲。(本報系資料照)

藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜陣營再遞橄欖枝。侯辦發言人黃子哲上午表示，侯辦昨天透過書面有提出「折衷方案」，民主初選、民調並行也是選項之一。

黃子哲表示，儘管藍白合的會談陷入僵局，但超過6成民眾支持下架民進黨，不到最後，國民黨跟侯陣營絕不放棄合作希望，這樣才對得起廣大民意。

侯營表示，希望侯柯雙分能用最大政治智慧與包容，協調雙方都能接受的折衷方案，例如，民主初選與民調並行，也是選項。

黃子哲說，看民眾黨是不是可以再思考，看不否民調也做，民主初選也來做，至於比例為何？黃子哲說，55、64、73，國民黨都不會預設立場，大家要坐下來談。

侯辦表日前已拋出第一次的折衷方案，放式民主初選規畫，會在10月底前達成協議並對外公告，可在國民黨現有民眾服務社設置投票所，或雙方共同另尋地點設置，費用共同分攤。投票時間可定於11月4日至11月5日，上午8時至下午4時舉行，雙方各推派選監人員及志工，費用各半；建議防弊措施包括以電腦系統防止重複投票，並禁止遊覽車載運投票。

侯營今天再退一步，提出初選與民調並行。

投票 民調 國民黨

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