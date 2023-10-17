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誹謗張淑娟「滾床單」不認罪 周玉蔻：蔣家世要釐清

記者王聖藜／台北即時報導
前中國小姐張淑娟(中)。記者王聖藜／攝影
前中國小姐張淑娟(中)。記者王聖藜／攝影

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院今天開庭，周雖認錯但不認罪，辯稱當年蔣孝嚴是總統府秘書長，蔣萬安如要參選台北市長，蔣家家世要釐清。

張淑娟也出庭，開出和解條件是周必須認罪。她說，周在民視「辣新聞」誹謗她的新聞播了8到10天，周不認罪邏輯不通，要求說出真相，否則心情無法平復，張還說周的新聞從波多黎各到巴西全世界都看得到，要求記明筆錄。

法官劉俊源對周玉蔻說，他明白周要打擊的是「蔣先生」，但打擊的方式蠻多；之前有「王小姐」為此出書，也相信打擊張淑娟不是周的目的，不過模糊了焦點，「先前有個王小姐，現在來個張小姐」，還把張拿來鞭打。

周玉蔻說，2021年4月8日在台北市「玖尹餐廳」有一場午宴，當時戴芝蕙是餐廳經理，同行的蔡玉真(本案另名被告)和戴很熟悉，蔡說戴最了解緋聞事件；周說，她曾質疑緋聞女主角是王筱嬋(前演員)，但戴明確說是張淑娟。

周玉蔻說，那場餐會戴坐在她對面、蔡玉真坐在她旁邊，她一再向戴確認當年在晶華酒店VIP訂房部的戴有沒有幫忙張淑娟訂房，都獲肯定答案，戴芝蕙還說和張淑娟是中學同學，席間也有別人在討論這件事。

周表示，章孝嚴緋聞風波發生在1999年，迄未有結果，王筱嬋已出書表示冤枉，她認為緋聞在國民黨高層掩護下沒有水落石出。

周玉蔻說，「玖尹餐廳」餐會有十多人出席，來賓有記者、有政界人士，主人是誰她不方便透露，大家聚餐習慣討論政情，一開席，就有人提到蔣萬安如參選市長，章孝嚴的故事會再度成話題，而蔣萬安的爸爸、家世都要釐清。

周玉蔻強調，那場餐會千真萬確存在，戴芝蕙說出張娟淑的名字也千真萬確，她因深深相信消息來源，才對此做重大討論；周說，她曾打電話給章孝嚴辦公室查詢，但章並沒有回電。

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴姓女子提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。

檢方認定，周玉蔻、蔡玉真擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟的姓名、婚姻、照片，違法事證明確，2人以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題並博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴她們。

緋聞 中華民國 國民黨

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