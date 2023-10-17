黃珊珊：民主初選是不可能的任務 再協商也不會有結果

民眾黨主席兼總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊下午舉行「台灣民眾黨全民調執行辦法」記者會，說明民眾黨全民調執行方案。記者陳正興／攝影

民眾黨今天提出在野整合全民調 執行辦法，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊表示，如果要協商民調的部分，我們當然可以繼續見面；但是如果要協商民主初選，她覺得再協商幾次，也不會有結果。

民眾黨中央黨部舉行台灣民眾黨全民調執行辦法記者會，柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，民眾黨作為民主成熟的政黨，非常負責任地推出全民調的執行辦法，相信這是民眾清楚，社會認可，公開透明的具體可行方法。

黃珊珊說，國民黨 今天提出藍白二次會談的規畫，他們一再質疑民調的信度跟效度，首先要面對時效的問題，這麼複雜的民主開放式初選，需要在全國設置投票 所，還要簽署所謂的認同卡，不太可能在10月底前完成，要做到這個結果，是不可能的任務。

黃珊珊指出，開放式初選有很多細節，包括要設置多少投票所，還有人力跟物力的問題，甚至是選票的印製、簽署認同卡及相關程式，最重要的是身分認證的方式，根據最近坊間流傳的說法，可能需要花費上億的金額，台灣民眾黨沒有辦法分擔。

黃珊珊說，開放式初選是主動式的投票，不像民調是採取隨機式，即便大家認為直接投票相對民主，但是在台灣的時空環境，應該非常難執行，不太可能在10月底前完成，這個在困難度上，比連署總統還要困難。

黃珊珊表示，感謝國民黨在兩周的時間內，想出他們認為比較有效的方法，但是可行度非常低，可信度也高度存疑，謝謝國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，明知不可為而為之，真的辛苦了，這個案子的困難度超乎想像。

黃珊珊說，民眾黨還是希望回到民主的初選，國民黨提出的案子困難度太高，希望他們可以參考民眾黨的提議，雙方也可以協商相關內容，如果要協商民調的部分，當然可以繼續見面，但是如果要協商民主初選，她覺得再協商幾次，也不會有結果。

黃珊珊表示，有關在野勢力的整合，社會各界都非常關心，希望這是一場公平、公開、公正的機制，不是對各自政黨有利，採取互相抵觸的方式，這才是兩黨願意坐下來協商的目的，不要持續互相攻擊，製造衝突。