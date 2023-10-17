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比利時眾議院訪問團訪台 蔡英文明接見

記者丘采薇／台北即時報導
台總統府發言人林聿禪。記者曾原信／攝影
台總統府發言人林聿禪。記者曾原信／攝影

比利時聯邦眾議員訪問團訪台，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府內接見訪問團，就雙方經貿及能源合作、台海和平穩定等議題交換意見。

林聿禪表示，訪團由比利時眾議院外交委員會主席兼國會友台小組共同主席范荷芙（Els Van Hoof）率領，成員尚包括外交委員會議員兼國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）、外交委員會及國防委員會議員德福臨（Wouter De Vriendt）、憲法暨制度革新委員會主席歐思玲（Özlem Özen）、內政、安全暨移民事務委員會議員莫祖坤（Koen Metsu）、外交委員會及國防委員會議員薩菲亞（Darya Safai）、國防委員會副主席畢傑豪（Jasper Pillen）、外交委員會議員黎美曲（Goedele Liekens）等，共八位跨黨派、分屬不同委員會的國會議員。

林聿禪表示，此行是訪團團長范荷芙第3度訪問台灣，同時也是訪團榮譽團長達爾曼第6度訪台，兩位議員都是台灣在比利時國會的重要友人，皆透過推動友台議案、質詢、連署等實際行動，展現對台灣的堅定支持。

林聿禪表示，近年來，台灣與比利時在半導體、數位經濟、能源轉型等領域有密切合作，期盼透過此行，進一步促進雙方在各領域的交流，並透過跨越亞、歐洲民主夥伴的合作，讓全球民主韌性與經貿發展持續穩健前行。

比利 眾議員 蔡英文

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