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柯文哲以攝護腺癌比喻兩岸關係 泌尿醫學會說話了

記者林琮恩／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲到彰化縣戶外開講，談他的國家理念和民進黨貪汙，並在會中以攝護腺癌比喻兩岸關係。記者／簡慧珍攝影
台灣民眾黨主席柯文哲到彰化縣戶外開講，談他的國家理念和民進黨貪汙，並在會中以攝護腺癌比喻兩岸關係。記者／簡慧珍攝影

民眾黨主席柯文哲日前以攝護腺癌比喻兩岸關係，表示攝護腺癌病友存活時間長達十多年，「若硬要挖除可能死更快」應學習與敵人共存，兩岸也應團結、不該鼓勵仇恨，「不要整天殺來殺去」。此話一出，台灣泌尿道醫學會昨發布聲明反駁，表示手術摘除也是攝護腺癌重要治療方式，國人初診攝護腺癌期別晚，更應重視攝護腺健康，如有異狀，及早就醫。

台灣泌尿科醫學會表示，為避免柯文哲關於攝護腺癌症治療比喻兩岸關係發言使民眾被誤導，所以發布聲明。攝護腺癌症治療依實際臨床期別，已有詳記治療指引依循，手術摘除攝護腺也是重要治療方式之一，其手術風險與預後皆有詳細數據可以作證，並非「硬要挖除敵人可能死很快」。

學會指出，泌尿道癌症早期發現、早期治療預後佳、餘命長，但國人初診攝護腺癌期別較其他國家晚、預後也因此較差，更應重視自身攝護腺健康，如有頻尿、夜尿等攝護腺症狀，應早期就醫；如有攝護腺癌相關疑問，應洽詢專業醫師，依個人狀況安排治療，無相信片面報導。

柯文哲14日出席彰化戶外開講，接受現場民眾提問3個問題，包括兩岸政策、都市建設和人生哲學，他談論兩岸政策時間最長，認為應該彼此包容，和平相處，並以治療攝護腺癌為例，說攝護腺癌可以活10幾年，如果「硬要挖除可能死得很快」，應該學著與敵人共存。

他說，國民黨、民進黨整天吵吵鬧鬧，互相「殺來殺去」，他無法認同和接受，台灣應該是美麗之島，學習包容和開放，政治上可以聯合政府、團結台灣，不應該鼓動人民仇恨，人生本是苦海，要認真快樂過每一天，不要折磨自己也不要折磨別人，即使自己不快樂也要假裝快樂，不要整天殺來殺去，對大陸也是這個態度。

台灣泌尿道醫學會昨發布聲明反駁民眾黨主席柯文哲，表示手術摘除也是重要治療方式，國...
台灣泌尿道醫學會昨發布聲明反駁民眾黨主席柯文哲，表示手術摘除也是重要治療方式，國人初診攝護腺癌期別短，更應重視攝護腺健康，如有異狀及早就醫。(圖／截自台灣泌尿道醫學會官網)

癌症 柯文哲 醫學

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