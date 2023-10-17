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批馬美國演說 台外交部：悖離事實與民意 刻意迎合中方

記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

台灣前總統馬英九美東時間16日在美國紐約大學演說表示，敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎「九二共識」，避免台海戰爭，台灣人強烈反對將台灣變成「第二個烏克蘭」。台外交部今聲明表示，馬英九前總統演說內容明顯悖離事實與國內民意，刻意迎合中方立場，深感不解與高度遺憾。

馬英九演說提及，蔡英文總統數度公開主張「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」，又把中華民國國慶日改為「台灣國慶日」（Taiwan National Day），這些說法都違反中華民國憲法，更對兩岸關係充滿挑釁。

馬英九也說，部分意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉的美國人士，以及以謠言代替事實，甚至介入台灣選舉的國會議員，台灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。

台外交部指出，注意到馬英九前總統近日在美國紐約大學演說內容，當前全球均體認到台海的和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，而不斷挑釁、威脅周邊國家、造成區域風險的從來都不是台灣、不是美國，而是意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序的中國。

台外交部強調，在面對中國對台政、經、軍壓迫力道不斷增加的情況下，國內各政治領袖理應思考一致對外，共同爭取國際友人，並且在國外停止政治操作，讓台灣受到國際社會尊重，但馬英九出國後卻以悖離民主國家共同遵循的原則，批評自己民選政府和力挺台灣的國際人士，令人極感失望與遺憾。

台外交部指出，我國政府一直抱持著最大善意，溝通大門始終是敞開的，並多次表達在理性、對等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，也持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，和美國等全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量，受到國際社會的讚譽。

台外交部說，反觀中國卻頻頻破壞區域和平穩定，恣意在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，並將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）武器化，以經濟脅迫及各式恫嚇言論與假訊息等，公然介入、干預我國民主選舉，其蠻橫脅迫行徑已引起國際社會高度關注與公開指責。

台外交部表示，向來歡迎各界人士透過民間交流，持續強化台美關係，建議馬英九在訪問美國期間，加強與各界深入交流，瞭解美國及國際社會主流立場及民主價值與真諦，以推進台灣人民利益為依歸，共同深化台灣與民主世界的連結，也盼馬英九正視問題癥結，面對台灣民意，與國人一起守護國家主權與尊嚴。

馬英九 中華民國 烏克蘭

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