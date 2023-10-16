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郭辦：若民主初選投票數低於郭連署人數 侯是否退選

中央社台北16日電
郭台銘辦公室發言人黃士修。(本報系資料照)
郭台銘辦公室發言人黃士修。(本報系資料照)

藍白合會前會對產生在野最強參選人方式和時程未能達成共識，鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修今天表示，國民黨若辦成「民主初選」，投票數卻不足郭台銘的總統連署人數，侯友宜是否直接退選。

黃士修在臉書發文指出，國民黨卯起來洗「民主初選」最正當，卻沒有一個人敢回答花費成本和可執行性的第一層問題，「全國只有郭辦有能力做到」。

黃士修表示，國民黨總統參選人侯友宜競總執行長金溥聰特地開記者會強調，民眾黨總統參選人柯文哲說都可以合，意思好像不排除跟民進黨整合，侯友宜也強調，國民黨不會主張「藍綠合」，不會接受也不會支持「綠白合」；如此說法一直把對方抹綠，擺明不打算合作。

黃士修認為，國民黨秘書長黃健庭在記者會上演過頭，眉飛色舞強調全民調有問題，但國民黨徵召階段，國民黨主席朱立倫拿出民調，宣稱郭台銘輸了，當時4月份是侯友宜民調較高，5月初郭台銘民調反超，國民黨後來公布的民調，自證從頭到尾就是場假比賽。

黃士修指出，金溥聰自稱民調專家，也說過花新台幣90萬元可以買民調；金溥聰主張國民黨從沒用過的「民主初選」，宣稱發生綠營動員灌票的風險低，表面動機可以理解，但簽認同小卡更容易灌票，司馬昭之心，路人皆知。

黃士修表示，國民黨打算動員多少人去投票所登記投票，當然對民眾黨不利，但郭台銘10月初拿到超過30萬份總統連署，如果國民黨花大錢辦成「民主初選」，投票數卻不足郭台銘的連署人數，侯友宜是否直接退選，呼籲黃健庭勇敢地給社會大眾一個交代。

此外，有關美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）抵台訪問，與政府高層討論台美關係等議題。黃士修接受媒體訪問時表示，郭辦並未安排郭台銘與羅森柏格會面，但如果有機會則保持歡迎態度。

媒體詢問，羅森柏格此行被解讀為進一步了解明年台灣總統大選選情，若未與郭台銘見面，郭台銘是否被視為「不算檯面上的角色」；黃士修說，外界有很多揣測，但美國政府不可干涉他國內政，也不對任何參選人表態立場。

國民黨 郭台銘 民調

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