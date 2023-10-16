空服員拒簽「曖昧」迎賓詩卡 長榮：只是向旅客表歡迎

長榮航空10月起在長程航線商務艙發放迎賓詩卡。 (圖／取自李康生臉書)

長榮 航空10月起，在長程航線 的商務艙發放迎賓詩卡，由空服員簽名交給乘客。桃園市空服員職業工會認為詩句曖昧，今天發起拒簽。長榮航空回應，只是向旅客表達歡迎搭乘。

桃園市空服員職業工會發布新聞稿，長榮航空邀請國內著名女詩人林婉瑜合作，10月開始，在長程航線的商務艙發放迎賓詩卡，要求空服員在詩卡上面親自署名交給乘客，詩卡上面甚至有「我心裡儲存你的影像檔已經舊了，需要更新，要取得你的最新畫面」看似曖昧的文字，已經導致數次乘客誤以為空服員對其有好感，留下自己聯絡方式，說想和空服員進一步做朋友，屢屢造成空服員的困擾。

桃園市空服員職業工會發起長榮分會全體會員拒簽曖昧詩卡行動，並請長榮航空立即停止將空服員的情感當作行銷手段，更應停止利用林婉瑜的作品來傷害職場女性的情感。

長榮航空回應，為提升長程航線商務艙的服務質感，增進「服務以人為本」的思考與素養，透過與林婉瑜合作製作小卡片，用其所撰寫富有雋永與正能量的詩詞，並經美國著名漢學家、翻譯家陶忘機（John Balcom）將詩句翻譯成英文，於空服員向旅客問候時遞交，希望藉優美的詩詞向旅客表達歡迎搭乘之意。

長榮航空表示，迎賓詩卡片每季都會更換，這一季設計3款，每首詩各有不同的意境，可由空服員自行選擇任1張卡片簽名致贈專屬服務區域的旅客；這項服務獲得不少旅客的好評，公司也希望旅客能留下小卡片做為書籤使用，為美好旅程留下回憶。

長榮航空說，歡迎外界對這項服務表達寶貴意見，有助於長榮航空持續提供更好的服務品質。