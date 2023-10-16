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侯辦對柯文哲陣營喊話 盼3天內舉辦第2次藍白合會議

記者張睿廷／新北即時報導
中國國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室表示，他們的方案比柯辦的方案更具民意代表性、更透明公開、更全面，直接訴求民意。細節其實都可以坐下來談，「我們希望在未來3天內能盡快進行第2次會面」，協調出一個「折衷方案」，不宜再拖。(報系資料照)
中國國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室表示，他們的方案比柯辦的方案更具民意代表性、更透明公開、更全面，直接訴求民意。細節其實都可以坐下來談，「我們希望在未來3天內能盡快進行第2次會面」，協調出一個「折衷方案」，不宜再拖。(報系資料照)

藍白合會議暫緩。中國國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今晚表示，他們的方案比柯辦的方案更具民意代表性、更透明公開、更全面，直接訴求民意，細節其實都可以坐下來談，「我們希望在未來3天內能盡快進行第2次會面」，協調出一個「折衷方案」，不宜再拖。

柯辦對於侯辦提出的「開放式民主初選」有所疑慮。侯辦今表示，他們的方案是直接訴諸民意，應比柯辦的方案更具民意代表性、更透明公開、更全面，直接訴求民意；再者，完全沒有需要事先造冊的問題，民眾只需簽署「支持政黨輪替」理念認同卡，不分黨派任何人都可以投票，如此才能真正找出在野實力最強的候選人；至於執行問題，以過去國民黨辦過黨內黨主席選舉的經驗，相信問題都可以克服。

侯辦對於柯辦方案的執行方式則有不少疑慮。侯辦說，例如訪問過程中拒訪率過高，讓樣本代表性完全失真外，還有其他許多問題，雙方的疑慮我們都希望能在會談中充分溝通，彼此釐清。

侯辦表示，至於其他細節，希望都能先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待在各自提出的方案中，彼此磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」；希望在未來3天內能夠盡快進行第2次會面，不宜再拖，這才符合外界對於在野力量盡速整合的高度期待。

國民黨 投票 侯友宜

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