柯文哲嗆侯友宜「讓你也選不上」 金溥聰：怎麼說翻臉就翻臉

國民黨總統參選人侯友宜辦公室執行長金溥聰。（記者侯永全／攝影）

藍白合會談，兩陣營針鋒相對，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，開放式民主初選已在民主國家行之有年，美國、法國、南韓都有這樣一個以科學、民主直接訴諸民意的初選方式，所以才會如此提案。

「昨天不是談得很好嗎？怎麼今天說翻臉就翻臉？」侯友宜競選辦公室執行長金溥聰說，民眾黨如果對侯陣營方案不滿，可以坐下來談，「不是你不照我的方式就不談」；在野聯盟必須把可能干擾選出最強候選人的因素排除，「政治理念認同卡」就是要過濾掉存心來干擾的人，也就是避免綠營灌票。

金溥聰表示，侯友宜陣營對於全民調 的質疑就是在於民調的效度是否能真正測到目標，至於民調的科學效度與信度問題，他很樂意公開和民眾黨主席柯討論，「從過去經驗來看，全民調經常出現很大誤差」，柯文哲 過去也多次親口說過，有很多假民調、策略性民調，甚至說「民調可以用買的」，顯見對於全民調，連柯文哲自己都有不同看法。

金溥聰指出，下架民進黨 的訴求並非消滅民進黨，而是讓政黨輪替，但柯文哲似乎刻意導向國民黨在搞台灣對立；柯先前接受專訪時也提到下架民進黨的目標，「相信柯文哲講這句話也不是說要消滅民進黨，所以不用刻意扭曲我們的原意」。

針對柯文哲嗆侯「不然我讓給你選，你也不會上。」金溥聰回應，侯方還是採取包容，用柯文哲競辦幹事長黃珊珊說的「君子和而不同，小人同而不和」，所謂的合就是要承認彼此的獨特性，兩個政黨本就不同，需要磨合、整合，才能以最快時間達成目標。