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柯文哲反對另立特偵組 「黨產會促轉會上台全部清掉」

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨晚間在木柵忠順廟舉行廟口開講，黨主席柯文哲先至廟宇參拜上香。記者林銘翰／攝影
民眾黨晚間在木柵忠順廟舉行廟口開講，黨主席柯文哲先至廟宇參拜上香。記者林銘翰／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今天說，他個人反對特偵組，法律應該要一致，如果還要另外成立特偵組，代表台灣是落後的國家，就像是不當黨產處理委員會、促進轉型正義委員會，「遇到什麼事情，就搞什麼單位」，未來自己上台後，就會全部都清掉。

台灣民眾黨晚間在木柵忠順廟舉行廟口開講，晚會由媒體人張啟楷擔任主持人，開講嘉賓包括柯文哲、民眾黨立委張其祿、邱臣遠、民進黨前立委鄭寶清、時事評論員楊文嘉等人，現場聚集大約兩百名支持者。

柯文哲接受現場民眾提問時表示，他個人反對特偵組，因為法律應該一致，「辦部長跟辦老百姓，要不同的檢察官來辦」，我不同意」，難道那位檢察官只敢辦老百姓、不敢辦部長，所以要另外成立一個特偵組，如果是這樣的話，代表台灣是落後國家，不是法治社會。

柯文哲強調，自己主張應當建立法律的一致性，所以基本上反對特偵組，「我們要做到法是可以一體適用」。

柯文哲還說，遇到什麼事情，就搞什麼單位，他是非常反對，一下子不當黨產處理委員會，一下子促進轉型正義委員會，「你們放心好了，上台全部把它清掉」，這是自己的內心話，前總統陳水扁執政八年、蔡英文總統又執政八年，加起來有16年的時間。

柯文哲直言，民進黨總共執政16年，今天還要說沒有真相就沒有原諒，自己都不想聽了，「給你16年的時間，你還不知道真相，我不要聽了。」

柯文哲批評，民進黨老是在搞轉型正義，還要說二二八事件沒有真相，他們都是用歷史的仇恨，當作自己政治的資本，過去發生的事情，應該盡速解決掉，而不是每年拿出來炒、製造仇恨，還要說國民黨的黑金回來了。

柯文哲認為，當年監察院長陳菊說過的話，今天應該再拿出來播放，因為民進黨怎麼講，永遠都是那一套，現在應該要把仇恨洗掉、忘掉，而不是每年拿出來再展示一次，導致台灣社會仇恨幾十年，希望台灣是團結和諧的社會，而不是一個分裂仇恨的社會。

柯文哲 民進黨 二二八事件

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