民眾黨堅持全民調 金溥聰：柯文哲曾說過民調都是買的

金溥聰今開記者會表示，民調會有效度問題，且柯文哲也曾說過現在有許多假民調、策略性民調、民調都是買的等話語。盼柯文哲不要「不要以己之心、度他人之腹」。還說他提了很難完成的提案出來，沒有想要合，「我無言以對」。(記者張睿廷／攝影)

台灣總統大選藍白合尚無共識。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰今開記者會表示，民調 會有效度問題，且民眾黨總統參選人柯文哲 也曾說過現在有許多假民調、策略性民調、民調都是買的等話語，盼柯文哲不要「以己之心、度他人之腹」。對次被柯說提了很難完成的提案出來，沒有想要合，金表示「我無言以對」。

金溥聰指出，柯文哲似乎以為簽署認同卡投票是要消滅民進黨 ，但他們是要讓下架做不好的民進黨，卻被柯說得像是要搞對立。

金溥聰說，柯文哲在8月多上中天節目，也說要下架民進黨。再來，他要勸柯文哲，講話直跟是否為醫師無關，重點是要有道理，柯文哲對自己說的話，已經有點人身攻擊味道，凡事應就事論事，不要牽拖。

金溥聰表示，他要談的是信度與效度，如果18支箭都打在靶心周圍，代表有效度及信度；如果離得很遠，沒有打到靶心，代表有信度、沒效度。民調設計題目時，會有一些狀況，可能會有信度，但難以達成效度，所以他們在昨天記者會也說對全民調有些疑慮。

金溥聰說，以前選舉就出現過許多民調失準嚴重情形，並舉例去年台北市長蔣萬安最後得票是42.9%、黃珊珊25.14%、陳時中31.9%。不過當時陳時中曾在封關前拿到21%、黃珊珊約28%；實際開票結果都有落差，陳時中的得票一直被低估，因為有基層實力的政黨參選人在空氣票及輿論上會較占下風。

金溥聰表示，柯文哲在8月10日說民調本來就會變化，還說有很多假民調、策略性民調，更早之前，柯還說過民調都是買的，表態率太低不準；關於民調專業知識，歡迎他坐下來談，但他可能不願意，「不要以己之心、度他人之腹」。

對於被柯文哲說自己找一個很難的東西出來，根本就沒有想要合，金溥聰說，「我無言以對」，大家就事論事，不要隨意揣度他人，他很早就講過，自己完全沒有預設立場，配合參選人，也希望完成昨天在會場說的，大家能夠整合，下架新威權民進黨。