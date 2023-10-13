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接見加拿大國會議員 蔡英文：盼加支持台灣加入CPTPP

記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見加拿大國會議員訪問團。圖／台總統府提供
蔡英文總統今天接見加拿大國會議員訪問團。圖／台總統府提供

台灣總統蔡英文今天接見加拿大國會議員訪問團，她表示，台灣是加拿大在亞洲地區的第五大貿易夥伴，也是全球第21大經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色。在加拿大的「印太戰略」中，也強調提升雙方經貿關係的重要性。目前台灣和加拿大正在討論洽簽「投資促進及保障協議（FIPA)」，她也盼加拿大能支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

蔡英文表示，感謝「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾（Michael MacDonald）率團來訪，她要藉此機會感謝協會，在加拿大國會積極為台灣發聲。

蔡英文同時感謝麥唐諾，在上個月提出參院版的「加台關係架構法案（Canada-Taiwan Relations Framework Act）」，促進台灣和加拿大在衛生、科技、原住民以及數位治理等領域的合作。她相信，透過貴賓們來訪，台灣和加拿大在各領域將持續深化夥伴關係。

蔡英文指出，台灣是全球第21大經濟體，不僅是世界重要的貿易夥伴，也在全球供應鏈扮演關鍵角色。明年，加拿大將擔任CPTPP的輪值主席。期盼加拿大能支持台灣加入CPTPP，一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

麥唐諾致詞時表示，他一直很關注台灣的發展，雖然過程中難免遇到挑戰，但這些年來，台灣已成為第一世界國家，具備很好的教育、交通、科技及醫療體系，也保障人民的言論自由與集會結社自由。台灣是全世界的榜樣，此一成就達成不易，值得所有熱愛民主及自由的人們致敬。

麥唐諾指出，他很高興看到加拿大對支持台灣的看法產生改變。加拿大以往雖然也支持台灣，但沒有真正體認到捍衛台灣的存在及自由的重要性，而現在已經產生巨大的變化，「不僅因為他們相信自由的價值，也因為台灣在經濟和社會方面都是加拿大重要的合作夥伴，希望雙方能持續發展並深化夥伴關係。」

麥唐諾說，蔡英文的第二任期即將結束，依法無法繼續參與總統選舉，明年初台灣即將舉行選舉，新任總統也將在5月就職，相信這次的政權轉移也會非常和平。當前世界充滿各種挑戰，他明白台灣在安全上所面臨的困難。加拿大會與熱愛自由的人民及民主台灣站在一起。

加拿大 蔡英文 供應鏈

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