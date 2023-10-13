藍白會前會先喊話 柯文哲：我當正的勝算最大

台灣民眾黨總統參選人柯文哲。（中央社）

藍白合會前會14日登場，台灣民眾黨總統參選人柯文哲 今天接受媒體專訪時表示，根據這幾個月民調 資料，當總統參選人縮減到1對1時，「勝率最高的就是柯文哲當正的」；國民黨 最大罩門，是年輕人不可能去投國民黨。

柯文哲下午接受「TVBS戰情室」專訪，觸及藍白合議題；節目原預定於14日晚間播出，不過今天下午主持人錢怡君的臉書及電視台的YouTube頻道，已透露部分內容。

柯文哲在節目中表示，這幾個月下來每個政黨的民調資料一大堆，如果總統參選人縮減到1對1對決時，「勝率最高的就是柯文哲是正的」，他都看過這些資料。

柯文哲表示，年輕人不可能去投國民黨，這是國民黨最大的罩門，選票上有柯文哲，年輕人就會投柯文哲；沒有的話，不是不投票，就是去投民進黨總統參選人賴清德。

錢怡君詢問，若藍白合執行民調，結果是「侯柯配」，是否會推翻。柯文哲表示，相信數字。

被問及鴻海創辦人郭台銘的角色，柯文哲表示，「要拉進來」，因為當台灣的總統不太容易走出國門，還是需要一個人代表台灣總統到世界各國去走。

此外，媒體今天報導，前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前時代力量立委黃國昌已答應加入民眾黨，並將列進民眾黨不分區立委前8名，柯文哲競選總幹事黃珊珊還不確定是否會列進不分區。對此，民眾黨發言人李頂立僅表示，不曉得消息從何而來。