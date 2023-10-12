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藍白合會前會將登場 侯友宜：合作要包容 一直嫌怎麼談

記者張睿廷、林縉明、鄭媁、屈彥辰／台北13日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去。（記者劉學聖／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去。（記者劉學聖／攝影）

藍白陣營12日決定本周六（14日）各派兩名代表舉行藍白合會前會，會議前後分別舉行記者會，會中全程錄影，遇爭議再公開。民眾黨總統參選人柯文哲競辦堅持辯論與民調是底線，國民黨總統參選人侯友宜說，兩黨既然要合作就要包容不同意見，一定是不預設前提才可談下去；侯也說，他和柯文哲會共同努力，「我個人一定會相忍為國」。

國民黨主席朱立倫表示，最重要的目標是六成以上民意希望藍白合作，任何破壞這樣的目標，都不容許於主流民意。柯文哲則在臉書貼文，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，期盼最後商討出讓雙方支持者都能接受的方案，推出最強參選人促成政黨輪替。

這場會議14日下午1時30分舉行，侯陣營由競辦執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭與會，柯營則由競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修參加；雙方並各帶兩位幕僚參加。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，樂見雙方達成初步共識，民眾黨對侯方提出的藍白合會前會五點建議給予善意回應，為藍白合作跨出好的第一步。柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，辯論與民調仍是民眾黨底線，民調可受公評，侯、柯都是透過黨內民主程序選出代表政黨的總統參選人，透過民調能對支持者及社會大眾交代。

侯友宜表示，兩黨既然要合作，就要包容不同意見，一定是不預設前提才可以談下去，「如果一直嫌東嫌西，又把很多堅持擺上檯面，那還要怎麼談合作？」侯說，合作方法有許多種，應該不只民調，民調也只是參考依據，不是唯一方法。

柯陣營要求辯論，侯友宜說，大家都認為他口才差，但他不害怕辯論，何況最後還是要跟民進黨總統參選人賴清德辯論；口才差不是重點，重點是有誠意將事情說出來。

侯友宜認為，藍白合最重要的是政黨對政黨，一定要看到政黨合作方向，這是民眾希望看到的。他了解柯文哲的個性和想法，也很尊重柯，只是藍白合是要為國家人民實際解決問題，如果沒辦法為兩岸和平、人民福祉創造更大利益，光是下架民進黨又有何意義？既然要合作，肯定要發揮出一加一至少等於二的戰力。

侯友宜並透露前天和高雄市前市長韓國瑜在戰鬥藍活動中「悄悄話」內容，他當時對著韓說「開始輔選了，要麻煩你」，韓當場回「沒問題，一定挺你，兄弟」。

【記者呂慧瑜、陳苡葳／嘉義報導】侯友宜12日在嘉義受訪時說，韓國瑜從第一時間到現在為止，全心全意相挺由國民黨徵召的總統參選人侯友宜，大家站在一起就是希望贏回中華民國，能夠讓台灣這塊土地平安，是大家同心協力一起走的目標。

民眾黨總統參選人柯文哲（中）在臉書表示，期盼最後商討出雙方都能接受的方案 ，推出...
民眾黨總統參選人柯文哲（中）在臉書表示，期盼最後商討出雙方都能接受的方案 ，推出最強參選人促成政黨輪替。（記者曾原信／攝影）

侯友宜 民調 柯文哲

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