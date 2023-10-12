蔡正元：再見藍白合 國民黨好好栽培下屆人選比較實際

國民黨前立委蔡正元。圖／取自蔡正元臉書

藍白合有進展，國民黨 總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲 雙方幕僚10月14日下午會面，將觸及辯論及民調 方式。前立委蔡正元認為，如果柯文哲、黃珊珊兩人想像的聯合政府，就是一個放大版的柯黃市政府，不如現在就拆夥，儘早因了解而分手，各選各的、輸贏自負。

蔡正元透過臉書指出，跨黨派比民調決定正副總統候選人，有一個前提就是要組聯合政府，不組聯合政府，就沒有必要跨黨派辦民調。所以要先談什麼是聯合政府？，如何組成及運作聯合政府？把組成聯合政府說成職務分贓，不是政治白目，就是民進黨的同路人。

蔡正元說，要組聯合政府，除了組織和運作規則要明訂清楚外，也要談妥基本立場和政策，但不是西拉東扯去談鬼打牆的話題。黃珊珊昨天接受網路節目專訪時，提到以辦辯論，比民調決定總統候選人，再由總統候選人挑選副總統候選人，民調輸的政黨，只有推薦的權利。

蔡正元表示，黃珊珊的說法是，如果當選後由總統當選人，從各黨派挑人組成最大黨派的內閣，這就是聯合政府。但說句不客氣的話，這不是聯合政府，只是拼湊政府，就跟柯文哲和黃珊珊主導的台北市政府一樣，是一個運作得亂七八的的市政府。

蔡正元說，如果柯黃兩人想像的聯合政府，就是一個放大版的柯黃市政府，既顯示柯黃兩人政治知識不足，更會害死台灣和中華民國；與其如此，不如現在就拆夥，儘早因了解而分手，各選各的，輸贏自負。國民黨這次提不出強棒，為自己的錯誤選擇付出代價，就好好栽培下一屆的人選比較實際，不必再跟柯黃勾勾纏。