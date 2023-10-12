藍白合會前會14日登場 柯辦堅持辯論、民調是底線

藍白合議題近期備受關注，柯文哲競選辦公室發言人戴于文今天表示，針對藍白合二對二溝通會議，經過與國民黨總統參選人侯友宜辦公室磋商，雙方決定於14日下午舉行幕僚會前會。圖/聯合報系資料照

藍白合議題備受關注，國民黨 拋出二對二溝通方案，民眾黨總統參選人柯文哲 競選辦公室發言人戴于文今天表示，雙方經過磋商，決定10月14日下午雙方幕僚針對藍白合議題討論，民眾黨底線仍是辯論跟民調 。

柯文哲提出先舉辦三場辯論會，接著透過第三方公正民調，整合在野推出最強總統參選人。侯友宜陣營提出二對二溝通方案，侯辦派出侯辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，柯陣營推派競選總幹事黃珊珊、柯文哲辦公室主任周榆修，侯辦提出時間、會議方式等五個具體建議，雙方陣營昨天隔空喊話，局面僵持不下。

戴于文表示，今天早上內部會議討論後，柯文哲體諒國民黨非常人關注藍白合議題，為避免拖延時程，指示幕僚作業盡快進行，經過雙方磋商，決定14日下午雙方幕僚針對藍白合議題討論。

戴于文說，雙方幕僚會議將依據公開透明、公共辯論、公平民調等三原則，會前跟會後接受訪問，討論過程則會錄影，保持公開透明精神。

針對辯論跟民調是否是柯陣營底線，戴于文指出，民調可受公評，目前唯一可以接受方式，侯友宜跟柯文哲都是透過黨內既定民主程序選出代表政黨的總統參選人，用民調方式可以對支持者跟社會大眾交代。