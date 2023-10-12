持續衝刺連署 郭台銘：我絕對是玩真的

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書引用鞍馬王子李智凱名言「雖然我們是Nobody，但是我們靠自己的力量可以成為Somebody。」表示，「我郭台銘絕對是玩真的！」(圖／取自郭台銘臉書)

藍白幕僚14日將展開會前會，鴻海創辦人郭台銘 今天在臉書引用鞍馬王子李智凱名言「雖然我們是Nobody，但是我們靠自己的力量可以成為Somebody。」郭表示，「我郭台銘絕對是玩真的！」連署倒數22天，未來的每一天，他都會努力衝刺連署數量，也會持續在全台安排見面行程。

郭台銘透過臉書指出，他在今天上午的例行晨會勉勵所有的同事，連署還有22天，每一天都要奮力衝刺，直到11月2日連署結束的最後一刻為止。儘管連署已經超過門檻，然而為體現全台多數民眾的民意，連署仍需要持續，唯有如此，他們方能集結多數民意的心聲，以此震撼貪汙腐敗無能的民進黨政府，並將台灣帶向光明美好的2024年。

郭辦發言人黃士修今受訪時表示，郭台銘參選及連署都是為了勝選，儘管國民黨 把郭台銘當成敵人，但郭台銘和民眾黨總統參選人柯文哲 互動非常好，雙方有志一同，誰跟誰合就順其自然，撥雲見日的日子很快會到來。

對於藍白合進展，黃士修表示，當某些藍營大老瞄準選後權力布局，無論韓國瑜、郭台銘、柯文哲，都願意扛起責任共同團結合作，但就是有些人算計太多。韓國瑜說「背著石頭唱歌，吃力不討好。」他不願得罪人，寧可自嘲幽默，但相信韓粉們都看得出來，韓總的真心和無奈。

至於是否擔心郭台銘被邊緣化，黃士修說，郭台銘掌握的中間選民，是國民黨一直想拿卻拿不到的票源，國民黨必須思考選民要的是什麼，若只是表面上合作，吸收柯文哲、邊緣化郭台銘，這些算計大可不必。