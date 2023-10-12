侯友宜：藍白合要釋最大包容 我一定相忍為國

中國國民黨總統參選人侯友宜（白衣者）12日回到故鄉嘉義縣拜票，並到六腳娘媽堂、鳳山宮參拜，獲得鄉親熱烈歡迎，侯友宜也親切與民眾合影互動。(中央社)

中國國民黨 總統參選人侯友宜 今天針對藍白合表示，他再三提醒選辦與國民黨要釋出最大包容，如果主帥意見能契合，很多事都可談得更順，他和民眾黨總統參選人柯文哲 會共同努力，「我個人一定會相忍為國」。

侯友宜今天接受中視專訪，暢談藍白合議題。針對到底有沒有與柯文哲面對面談過藍白合，侯友宜說，他在柯文哲訪美前有聯繫上對方，相信兩人要見面不是多大困難；面對民眾對藍白合的期待，不能讓大家失望，這也是他的責任。

侯友宜說，他再三提醒選辦、也麻煩國民黨要釋出最大包容、體諒與合作誠懇，很希望短期內就有好結果，以符合人民期待，「我希望這個事情，應該會有很高的機會」，相信柯文哲也會往這個方向努力。

針對為何藍白要先透過幕僚談，而不是主帥親自談。侯友宜表示，「會啦，我們會說上話，安心，這一點我非常有信心」。幕僚會先討論雙方核心價值、內閣制、民調或辯論等細節，只要大家願意談都沒問題，且沒有所謂主戰派或鴿派，只有一派，也就是中華民國派、消滅台獨派、兩岸和平派與經濟繁榮派，「一切為國為民，而且一定要相忍為國」。

另外，媒體報導，柯文哲競選總幹事黃珊珊說，藍白合10月底前要決定。侯友宜表示，個人意見他都尊重，大家都是一個團隊，如果主帥意見能夠契合，很多事都可以談得更順，他和柯文哲一定會共同努力，「而且我個人一定會相忍為國，為人民創造更大的安定跟福利」。

對於柯文哲堅持要辯論。侯友宜說，這些都在討論議題內，當然到最後一定會有總統辯論，所以可以先溝通兩黨合作模式，其他包括民調、辯論都是雙方坐下來才可以談的議題，「大家要互相包容、互相體諒，事情一定成」。

主持人詢問，幕僚談完後是由侯友宜還是國民黨主席朱立倫拍板定案。侯友宜表示：他會尊重朱立倫，相信朱立倫也會尊重他，他們合作不會有問題，而他自己一定會扮演最重要關鍵角色，「既然到了最後，自己當主帥，就要御駕親征，負起成敗責任，我不會把責任推給別人」，希望這個大局能完成人民期盼。

對於是否會訪問中國。侯友宜說，他每天行程很滿，沒有多少時間能到國外；現在最重要的是向人民報告他的政見、勤走地方，讓民眾多了解他。

另外，主持人也詢問，中國對台貿易壁壘調查時間將延長至明年1月12日、也就是總統大選前一天，如果當選是否有實質解決辦法。侯友宜說，不但要直接面對，還要在平等、尊嚴與友善下好好溝通，不管是哪天要公布，台灣都要做好準備。只要他當選，會馬上重啟與中國經貿、宗教、文化、陸生與陸客等交流，另包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等也要趕快坐下來談。

此外，侯友宜談到他會重啟特偵組的政見時說，他上任半年內就會成立特偵組，徹查高端、雞蛋、綠電以及各種官商勾結弊案，上任1年內就會交出各大弊案報告。且特偵組會採混合編組，減少人際關係包袱。