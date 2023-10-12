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遊以色列躲空襲等班機如逃難 45旅客平安抵台

中央社桃園12日電
哈瑪斯突襲以色列震驚國際社會，停留在當地的45名旅客12日下午平安搭機返台，不少親友開心到桃園國際機場接機，更有人製作標語牌迎接。(中央社)
哈瑪斯突襲以色列震驚國際社會，停留在當地的45名旅客12日下午平安搭機返台，不少親友開心到桃園國際機場接機，更有人製作標語牌迎接。(中央社)

45名到以色列旅遊的台灣旅客12日搭機抵台，歷劫歸來的團員們對在當地躲空襲、車隊通過邊界和等班機如同逃難過程餘悸猶存。旅行社在桃園機場送上紅包及禮盒慰問。

在以色列旅遊的45名旅行社旅客，幾經波折終於搭機返台，不少親友到桃園國際機場接機，更有人用心製作標語牌迎接，看到久違的親友都忍不住合影，興奮之情溢於言表。

參加旅行社行程的陳先生表示，在飛抵以色列停留期間，在當地多次聽到爆炸聲響，旅行社將團員安置在旅社內，後來甚至還有空襲警報，大家依指示進入防空洞躲避，在地民眾也不停禱告，最後團員們為安全決定前往約旦，但邊境的車隊綿延3到5公里，「就像是逃難一樣」，旅行團花了近一天時間才成功進入。

陳先生說，機場更傳出一票難求，直到旅行社確定班機後，團員才再度進入以色列境內搭機離開，只是後續4天的行程就報銷了。當地民眾表示已將近數十年沒有戰爭，上一代還知道戰爭的恐怖但下一代不了解，大家都沒有警覺性。

另名周先生指出，雖然行程沒有走完很可惜，但下次繼續就好，旅行社很辛苦、領隊反應也很快，雖然狀況很多，班機一直延誤、更改，甚至一度還出現卡關，行程也是隨時更動，即使有一天半的行程浪費了，但他認為「命要緊」，很開心能平安返台。

旅行社的董事長也親自到場接機，送上紅包及禮盒慰問團員，永信旅行社董事長黃士元表示，在旅遊期間遇到這種事情真的是一輩子難忘，不過旅行社也是盡力處理，感謝所有人的配合。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。以色列表示已進入戰爭狀態，並攻擊加薩地區的哈瑪斯標的。

以色列 加薩 哈瑪斯

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