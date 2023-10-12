中國對台恫嚇脅迫 台陸委會：破壞和平的麻煩製造者

陸委會表示，蔡總統執政近8年來，政府始終信守承諾、維持兩岸現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服。面對中共對台綜合性施壓，自信沉穩，致力穩定兩岸情勢，廣為台灣民意及國際社會肯定。（中央社）

中國國台辦11日回應台灣總統蔡英文的國慶演說時稱「不承認一中原則 和九二共識，肆意破壞兩岸關係和平發展」。台灣陸委會今天批評，北京 當局才是破壞台海和平的「麻煩製造者」。

蔡總統10日發表國慶演說，在兩岸方面，她重申堅守「四個堅持」，並表示「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。

隨後，國台辦發言人陳斌華在11日舉辦的記者會中稱，「民進黨當局」拒不承認「一個中國原則」和「九二共識」，頑固遂行「台獨分裂」、「倚外謀獨」，肆意破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害廣大台灣同胞切身利益，把台灣帶向兵凶戰危的危險境地。

陸委會發布新聞稿，批評中共 歪曲蔡總統的國慶演說。

陸委會表示，蔡總統執政近8年來，政府始終信守承諾、維持兩岸現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服。面對中共對台綜合性施壓，自信沉穩，致力穩定兩岸情勢，廣為台灣民意及國際社會肯定。

陸委會並稱，中共持續加大對台軍事恫嚇、經濟脅迫，企圖施壓台灣接受中共以「一中原則」為前提的「九二共識」，政府和台灣人民絕不會接受此一矮化國家主權的無理主張。

陸委會批評，中共圖謀單方改變兩岸現狀，及威脅區域安全的挑釁行徑，已引發國際社會高度反感，更坐實了北京當局才是破壞台海和平的「麻煩製造者」。

陸委會也再次呼籲中共正視台灣民意共識，理性思考蔡總統提出發展兩岸互動基礎與和平共存之道的善意主張，與台灣透過溝通對話解決兩岸分歧，勇於承擔維護台海和平的歷史責任。