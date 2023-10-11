韓柯會談下架民進黨 柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商

韓國瑜（左）出席「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會，與中國國民黨總統參選人侯友宜（右）同台。（香港中國通訊社）

台灣前高雄市長韓國瑜 接受媒體專訪還原9日與民眾黨主席柯文哲 會談內容，當時討論如何集中力量下架民進黨。韓國瑜說，目前檯面上4位總統參選人當中，他與柯文哲交情最好，至於侯友宜則沒有共事過。

對此，柯辦發言人戴于文受訪時表示，政黨輪替是多數民眾的期待，在野整合的過程中有各方熱心的人士提供各種看法與建議，柯文哲都很願意傾聽，期待能儘快磋商，回應民眾的期待。

韓國瑜出席「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會，與中國國民黨 總統參選人侯友宜同台。他表示，剛從海外回來，海內外對國民黨失望，認為國民黨怎麼那麼軟、那麼沒用、沒出息。

韓國瑜接受媒體專訪時談及9日與柯文哲會面內容。他表示，主要討論如何集中力量下架民進黨，而目前檯面上4位主要總統參選人當中，他與柯文哲交情最好，柯文哲很信任他；至於侯友宜從警，他則是軍人，兩人發展路線不同、沒共事過。

韓國瑜也表示，他和柯文哲兩人有許多共同好友，過去一年期間一直在約時間碰面，只是這段時間中國國民黨總統提名一直都未明朗，他認為必須等到提名後再見面，起碼觀感比較好；他自己單純，但政治上很多事情很敏感，免得被誤會有個人欲望、非分之想，引發不必要的聯想。

對於韓國瑜還原的會談內容，戴于文受訪時回應，政黨輪替是多數民眾的期待，在野整合的過程中各方熱心的人士提供各種看法與建議，柯文哲都很願意傾聽，期待能儘快磋商，回應民眾的期待。