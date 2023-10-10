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任內最後國慶講話 蔡英文：中華民國台灣 已成主流共識

記者丘采薇／即時報導
蔡英文總統昨中華民國112年國慶大會上，發表任內最後一次國慶講話，感謝人民給她兩次機會擔任中華民國總統。(記者余承翰／攝影)
蔡英文總統昨中華民國112年國慶大會上，發表任內最後一次國慶講話，感謝人民給她兩次機會擔任中華民國總統。(記者余承翰／攝影)

中華民國總統蔡英文10日以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題，發表任內最後一次雙十國慶講話，內容總共提到「中華民國」五次，「中華民國台灣」二次，「台灣」37次，提及頻率和執政後歷年相差不大。

蔡英文演講在最後感謝台灣人民給蔡英文兩次機會，擔任中華民國總統，她心中充滿無限感激，「蔡英文的任期會停在明年的五二○，但國家要繼續前進」，相信自信沉穩的台灣，一定會繼續前進。

蔡英文在談話中細數七年多來改革成績，並表示從未忘記她對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛，她謝謝勞工朋友的體諒，雖然還沒走完年金改革的最後一哩路，期盼下一階段勞保財務的改革，能夠在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。

蔡英文說，社會住宅八年20萬戶的目標，也將在2024年底達成。

對於能源政策，蔡英文說，去年綠電的總發電量，首度超越核電，面對世界急起直追「2050淨零轉型」的目標，台灣的再生能源發展、電網韌性強化，只能快、不能慢，更不能走回頭路。

蔡英文說，這幾年施政有所成就，也有不盡如人意之處；身為總統，責無旁貸。

蔡英文說，過去七年多，我們在劇烈變遷的兩岸及國際情勢中，傾全力發展經濟、厚實國力、照顧人民、確保國家安全、穩定兩岸情勢，並且爭取國際支持。現在的台灣，已經是世界的台灣。我們已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。

蔡英文並表示，中華民國台灣已經成為2300萬人民的主流共識；「它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數」。

蔡英文 中華民國 供應鏈

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