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台北和平高中遭威脅大屠殺 校：明早請警察站校門

記者洪子凱／台北即時報導
台北市立和平高中遭不明人士恐嚇，稱10月16日當天將在校園穿堂大屠殺，校方目前已報警追查兇手。(圖／本報系資料照)
台北市立和平高中遭不明人士恐嚇，稱10月16日當天將在校園穿堂大屠殺，校方目前已報警追查兇手。(圖／本報系資料照)

台灣雙十連假將結束明天將正常上班上課，但卻有不明人士在社群平台放話稱10月16日當天將在校園穿堂大屠殺，引起恐慌，事後粉專管理員火速將貼文下架，校方表示，接獲消息後已報警處理，目前調查中，明天也會請警方站在校門口，維護師生安全。

社群IG「和平黑特」台灣10日晚6時多出現一則匿名貼文表示，警告和平同學10月16日千萬不要去學校，當天中午12時在靠近校門川堂附近，迎來一場大屠殺，還稱屠殺原因很簡單「我看不慣你們的愚蠢 和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。」

不過貼文一出，在網路上引發熱議，甚至驚動警方介入，粉專管理員目前已將這則貼文下架，並透過限時動態聲明，粉專不為任何人做事說話，希望發言前能為自己行為負責，為避免惶恐先將貼文下架，警方也已經介入偵辦。

和平高中校長溫宥基說明，校方第一時間發現貼文後，馬上通報電信警察聯繫版主，目前貼文已先下架，並追查兇手，明天早上也會請警方在校門口戒備，接下來這幾天也會請少年隊加強巡邏，維護家長、師生安全。

台北和平高中收到威脅訊息，貼文目前已下架，警方已介入調查。圖／取自IG「和平黑特...
台北和平高中收到威脅訊息，貼文目前已下架，警方已介入調查。圖／取自IG「和平黑特」粉專

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