我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

衝撞舊金山中領館 亞裔男中彈送醫不治

批蔡英文繞彎偷渡搞台獨 馬英九：拒為台灣國慶日背書

記者游明煌／基隆即時報導
前總統馬英九10日在基隆市參加雙十國慶升旗典禮，批蔡英文總統繞彎偷渡搞台獨，拒為台灣國慶日背書。（記者游明煌／攝影）
前總統馬英九10日在基隆市參加雙十國慶升旗典禮，批蔡英文總統繞彎偷渡搞台獨，拒為台灣國慶日背書。（記者游明煌／攝影）

中華民國前總統馬英九今天（台北時間10日）到基隆與國民黨籍市長謝國樑在海洋廣場參加升旗典禮，馬英九致詞說，今年沒有去總統府參加國慶大典很難過，批蔡英文總統「繞彎偷渡」，搞台獨的小動作，他拒絕為這種台獨的路線背書，「我不要為台灣國慶日背書」，這不但違憲，而且為台灣的兵凶戰危又添幾分。

馬英九說，蔡英文政府把國慶日的英文名稱改成台灣國的國慶日，台灣是我們的家園，他問台下民眾「我們國家的名字叫做什麼？」民眾大喊「中華民國。」馬英九說，「大家都知道嘛！」

馬英九表示，蔡英文為什麼要在這個時候，把國家的名字改成台灣呢？我們不是不愛台灣，但台灣是台灣，中華民國是中華民國，這一定要弄清楚。他今年特別沒有去總統府參加國慶大典，他也很難過，他參加了40年為何不去呢？因為「我不要為這種台灣國慶日的稱呼來背書」，這不但違憲，而且為台灣的兵凶戰危又添幾分。

馬英九還說，蔡英文過去三年有幾件事情他非常不滿意，蔡說中華民國和中華人民共和國雙方各不隸屬，她覺得這樣講很好，但這是違憲的，憲法增修條文第11條明文規定，中華民國的台灣地區和大陸地區都是中華民國，她兩次總統就職2016、2020都有說要遵守憲法，但她做到了嗎？老百姓都看在眼裡，她要求大家遵守憲法，怎麼自己講出這種話呢？

馬英九批評，蔡英文違背了對選民的承諾，危害了台海安全，枉顧國人福利，是一個對我們非常不利、不負責任的作法。為了子孫的未來，他今年拒絕出席台灣國慶日的典禮，他反對這種「繞彎偷渡」，拒絕為台獨的路線背書，不要搞這種台獨的小動作。

謝國樑則感謝馬英九在他競選時曾五度來基隆為他助選，這一分恩情永生難忘，今天邀請他參加升旗典禮，是因為基隆今年是全國有最多國旗的縣市之一；他上任已把基隆打造成行人友善安全的城市，還有很多座室內兒童樂園。

馬英九 中華民國 蔡英文

上一則

韓國瑜當在野桶箍？郭台銘：馬上會出現撥雲見日新希望

延伸閱讀

越南利用間諜軟體攻擊全球政要 蔡英文也遭鎖定

越南利用間諜軟體攻擊全球政要 蔡英文也遭鎖定
NGO：越南特工疑嘗試駭入多國官員手機 包括蔡英文

NGO：越南特工疑嘗試駭入多國官員手機 包括蔡英文
台總統蔡英文明國慶講話「政府信守承諾、維持現狀」

台總統蔡英文明國慶講話「政府信守承諾、維持現狀」
澳洲前總理莫里森訪台參加國慶 蔡英文總統明接見

澳洲前總理莫里森訪台參加國慶 蔡英文總統明接見

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死