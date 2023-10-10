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韓國瑜當在野桶箍？郭台銘：馬上會出現撥雲見日新希望

記者林麗玉／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘10日偕副手搭擋賴佩霞到北市府前廣場參加國慶升旗。（記者林麗玉／攝影）
鴻海創辦人郭台銘10日偕副手搭擋賴佩霞到北市府前廣場參加國慶升旗。（記者林麗玉／攝影）

台灣2024總統大選逼近，藍白如何整合？高雄市前市長韓國瑜昨天（台北時間9日）晚間在臉書秀出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，直呼「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」，對於是否認同韓國瑜擔任在野桶箍？鴻海集團創辦人郭台銘今天受訪意有所指表示，事實的真相往往不被人知，他知道大家都很焦慮，更知道團結勝選是贏回中華民國政權的唯一方程式，並稱「馬上就會出現撥雲見日的新希望。」

郭台銘今天偕副手搭擋賴佩霞到北市府前廣場參加國慶升旗，對於怎麼看韓國瑜昨天貼出跟柯文哲合照？還稱「桶箍不是一個人」？也被問及，近期是否會跟韓國瑜見面？郭台銘表示，他昨天很晚收到這個訊息，換角度講，「事實的真相往往不被人知，我們知道大家都很焦慮，更知道團結勝選是贏回中華民國政權的唯一方程式」，還說「馬上就會出現撥雲見日的新希望，馬上就會出現撥雲見日的新希望。」

媒體追問為何說很快就會撥雲見日？郭台銘則僅重申，「馬上、馬上就會撥雲見日。」至於是否私下與韓國瑜聯繫？郭台銘則笑而不答。

對於是否贊成韓國瑜擔任在野桶箍角色?郭台銘表示，他應該從另外角度來看，就是大家很焦慮，「我們都知道更知道團結是贏回中華民國政權的唯一勝選方程式」，郭也表示，他連署已經過關，已經跟賴佩霞正式取得中華民國總統跟副總統參選資格，會盡一切努力讓連署達到更高標準。

郭台銘提到，接下來他要讓國人了解，所有候選人也必須讓國人了解治國理念、治國策略，以及如何用經濟翻轉台灣、走出困境的執行力及政策力，這點才是讓2300萬國人做出真正關鍵的選擇。

鴻海創辦人郭台銘10日偕副手搭擋賴佩霞到北市府前廣場參加國慶升旗。（記者林麗玉／...
鴻海創辦人郭台銘10日偕副手搭擋賴佩霞到北市府前廣場參加國慶升旗。（記者林麗玉／攝影）

郭台銘 韓國瑜 中華民國

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