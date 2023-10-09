雙十國慶講話 蔡英文：維持現狀是確保和平的關鍵之鑰

蔡英文總統。（圖：台總統府提供）

今天是中華民國 112年國慶，蔡英文 總統發表國慶講話，她表示，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。全球都體認到台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素；任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。

蔡英文說，我們要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。她的任期會停在明年的520，但國家要繼續前進。她相信，自信沉穩的台灣，一定會繼續前進。我們不只要給世界更好的台灣，更要讓世界因為民主台灣而更好。

以下是蔡英文國慶講話全文：

大會主席游錫堃院長、諾魯共和國昆洛斯總統伉儷、聖克里斯多福及尼維斯聯邦萊柏總督、聖文森及格瑞那丁朵根總督，現場的貴賓、好朋友，收看電視和網路直播的國人同胞，大家好。

今天是中華民國112年的國慶日。闊別三年，我們終於脫下口罩、齊聚在此，共度國家的慶典。

現場有許多來自全球各地的僑胞，還有許多睽違三年，再次遠道而來的國際友人，我要代表台灣人民，向大家致上最真摯的感謝。

回首三年來辛苦的防疫之路，彷彿那段日子已經很遙遠。然而，有另一條艱辛的路，我們走了三十年。

不前進就倒退，不奮進就被決定命運

就在上個月底，潛艦國造的第一艘原型艦下水了。在完成後續的測試後，這艘海鯤軍艦預計在2025年正式服役。潛艦國造是歷經三十年，不同政黨的總統，都想實現的夢想。現在，我們做到了。從無到有，踏出這一步需要無比的勇氣。要扛住壓力，要突破瓶頸，要頂住流言蜚語，只要稍有猶豫，就會失敗。但是，我們終於做到了。我們的國防自主再跨出一大步，國軍不對稱戰力再向上提升；我們更再次展現，守護中華民國台灣的決心。我相信，全世界更會認同，海鯤軍艦是為了守護區域和平穩定而破浪前行。

這正是中華民國立足台灣七十四年來，之所以屹立不搖的精神。面對特殊的國際處境和瞬息萬變的挑戰，我們不前進就會倒退；不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運。

感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革

尤其，這七年多來，國際及區域的政經情勢複雜多變，加上百年大疫與極端氣候，在在挑戰民主國家中，政府治理的韌性機制；也挑戰民主社會中，人與人的信任基礎。我從未忘記我對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛。我要感謝臺灣人民，我們總是能用團結戰勝恐懼，用包容化解仇恨，用民主克服挑戰。

婚姻平權法案通過已經四年了。我要感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度。我要深深感謝全體軍公教夥伴的諒解。為了讓年金的財務能夠永續，我們一起完成過去無法做到的年金改革，也讓政府的財政更有餘裕，來照顧下一代。

我也要謝謝勞工朋友的體諒。雖然，我們還沒走完年金改革的最後一哩路，但我們從2020年起，陸續編列了2670億元預算，撥補勞保基金。我期盼，下一階段勞保財務的改革，能夠在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。

與此同時，我們連續八年調漲基本工資，並以所累積的經驗為基礎，提出最低工資法草案，送交立法院審議。蔡英文沒有忘記要照顧勞工的承諾。

前陣子，我遇到了一對來自桃園的夫妻，他們是投入「包租代管」的公益出租人。他們跟我說，社宅出租的，不只是一間房，而是要給房客一個家。

我要感謝在台灣不同角落，這樣溫暖投入推動社宅的朋友。七年多來，我們在起步階段的困難中前進，並且奠定基礎；如今，社會住宅運動，逐漸卸下標籤，成為社區的正向力量；八年20萬戶的目標，也將在2024年底達成。居住正義這條路仍然漫長，但經過這幾年的經驗累積，我相信，未來一定可以在正確的道路上加速前進。

我還記得，剛接任總統時，台灣的電力備轉容量率，曾經最低只有1.64%。但這七年多來，我們大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年迎來了轉捩點，讓綠電的總發電量，首度超越核電。

現在，陽光愈強，氣候愈炎熱，就愈不用擔心午後缺電。在傍晚的尖峰時段，我們的備轉容量率，也能夠維持在7%到10%的穩定狀況。

我們在跟時間賽跑，克服種種困難，一步步實現能源轉型。面對世界急起直追2050淨零轉型的目標，台灣的再生能源發展、儲能網絡建構，和電網韌性強化，只能快、不能慢，更不能走回頭路。

七年厚實國力，台灣已是世界的台灣

除了推動改革，過去七年多，我們在劇烈變遷的兩岸及國際情勢中，傾全力發展經濟、厚實國力、照顧人民、確保國家安全、穩定兩岸情勢，並且爭取國際支持。經過全體國人七年多的努力打拚，臺灣的經濟，不僅展現強大的韌性，更成為驅動全球供應鏈 重組的關鍵力量，中華民國的國力變強了。

我們的GDP規模，從我上任時的17.5兆元大幅成長，今年預計將突破23兆元。而在這幾年全球飽受經濟停滯，以及通膨所苦的局勢下，臺灣這幾年來的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價。

同時，我們還保持財政穩健，將連續六年的政府歲計賸餘，跟全民共享，除了發放消費券來促進消費，也透過像是普發現金、TPASS、擴大租金補貼等措施，協助大家減輕生活負擔；我們更加強平衡城鄉發展，加大投資中小企業的產業轉型升級。

我們也全力推動六大核心戰略產業、大力投入基礎建設，帶動台灣產業完成了典範轉移。尤其是強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球供應鏈重組中，不可或缺的關鍵角色。

因此，我們也翻轉了過度依賴單一市場的狀況。我們對美國的出口金額翻倍成長；而今年6月，我們跟美國完成簽署的台美21世紀貿易倡議首批協定，就是率先各國、創新觀念的全新貿易協定。

經過七年多的耕耘，我們對新南向國家的出口貿易，創史上新高；我們也強化與歐洲鏈結，現在，歐盟已經是台灣最大的外資來源。我們用經濟實力，向全世界證明臺灣無可取代的重要性。

而從2016年以來，蔡英文政府始終信守承諾、維持現狀；我們堅守四個堅持，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

對岸因颱風而豪雨成災，我們展現人道關懷；土耳其發生震災，我們挺進第一線；俄烏戰爭爆發，我們堅定與烏克蘭站在一起。當然，我們更不會忘記，三年疫情期間，民主夥伴互相馳援那股「善的循環」。

儘管阻撓未曾停歇，但我們沒有停下走向世界的腳步。台日友情堅定不移、台美關係堅若磐石；我們的友邦和理念相近國家，在國際場域力挺台灣；來自不同國家的年輕人，在社群上串連「Viva Taiwan」。台灣的民主成就，已成為世界標竿，台灣的屹立不搖，更無疑是全球民主永續發展，及安全繁榮的最大保證。

自信沉穩，持續貢獻區域和平穩定

現在的台灣，已經是世界的台灣。我們已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴；國際支持我們的力量，也來到前所未有的團結堅實。

此時此刻的我們，已經能自信堅定，面向世界；我們也更能自信沉穩，面對中國，為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。

做為總統，我的責任就是，守護國家主權，守護兩千三百萬台灣人民的民主自由生活方式；同時，尋求讓兩岸之間可以和平共處，人民之間，可以自由而無拘束、無負擔的往來；讓臺灣，甚至是兩岸，都能成為區域和平穩定的貢獻者。

我要再次強調，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。特別是，全球都已經體認到，台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素；任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。

因此，我們要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。

今天，許多位政黨領袖和貴賓，都在現場。政黨競爭是民主政治的日常，但我們今天能齊聚在此，正是台灣難能可貴的民主風景。

我衷心期盼，在選舉的競爭過後，我們可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。我相信，這是我們不分朝野政黨，對國家的共同責任。

我們願意以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。

我深信，國際社會對台灣的支持，只會愈來愈強。在全球共同關注，並致力維繫臺海和平穩定之際，我們必須掌握契機、控管風險，進而讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者。而這是臺灣朝野政黨，也是兩岸之間，無可迴避的歷史責任與共同使命。

國家繼續前進，讓世界因台灣而更好

各位國人同胞，無論是六十五年前的八二三戰役，或是如今面對外部威脅的挑戰，我們始終懷抱著，不分彼此、同島一命的信念。

如今，中華民國台灣，已經成為兩千三百萬人民的主流共識。這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和七十四年來福禍與共的體認。

它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數。

台灣的民主，也因此在無比巨大的內外壓力中，成長茁壯，從而孕育出更為堅強的韌性。守護台灣的民主，就是守護普世價值的民主。

感謝大家的團結一致，我們向全世界點亮了民主台灣；我們會自信地向世人傳達，台灣人尊嚴自主、熱情良善。台灣人樂為世界人，也將世世代代做為民主人、自由人。

感謝台灣人民給蔡英文兩次機會，擔任中華民國總統，和台灣人一起打拚，我心中充滿無限感激。

這幾年下來，施政有所成就，也有不盡如人意之處；身為總統，我責無旁貸。這就是民主國家，執政者不能自滿，任何的施政，都要讓更多人民滿意，就是政府永無止境努力的目標。

各位國人同胞，蔡英文的任期會停在明年的520，但國家要繼續前進。我相信，自信沉穩的台灣，一定會繼續前進。我們不只要給世界更好的台灣，更要讓世界因為民主台灣而更好。台灣加油，中華民國加油，謝謝大家。