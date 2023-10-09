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邀韓國瑜任副主席 朱立倫：今天會見面討論輔選

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨10日舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫受訪。（記者鄭媁／攝影）
國民黨10日舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫受訪。（記者鄭媁／攝影）

雙十國慶，國民黨於今天（台北時間10日）早上7時舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫受訪時表示，前段時間有邀請高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選；他今天與韓國瑜將見面討論輔選事務。

朱立倫今未出席凱道前的國慶大會，他在中央黨部升旗典禮前受訪表示，今天是中華民國112年國慶日，他作為國民黨主席，理當和所有藍營15縣市、群眾站在一起，共同慶賀中華民國112年國慶。

對於韓國瑜昨天在臉書透露與民眾黨總統參選人柯文哲見面，朱立倫表示，韓國瑜是國民黨重要成員，前一段時間他有邀請韓擔任副主席，希望一起協助2024大選，也請韓多跟柯文哲等重要人士多聯繫。今天他會和韓國瑜見面討論輔選事務，明天也會請韓國瑜多支持國民黨總統參選人侯友宜，讓大家團結一起。

至於韓國瑜是否答應接任副主席，朱立倫表示，尊重韓市長的回答。

此外，柯文哲堅持要拚民調，雙方看似無交集。朱立倫說，他和柯文哲都有保持聯繫也有溝通，相信他們都是站在共同理念下，希望讓台灣更好，兩岸和平、憲政改革能完成，一定要政黨輪替、藍白能合作，這個理念很重要也很確定，其他都可以進行溝通。

朱立倫說，派出代表溝通也是表達對民眾黨的尊重，以黨秘書長黃健庭及選辦執行長金溥聰，相信也希望民眾黨派出最高層級大家相互協調溝通，什麼議題都可以談，不管是共同理念到民眾黨關心的民調議題或其他如何整合的，都可以談。

韓國瑜 國民黨 柯文哲

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