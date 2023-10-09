我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國報告：中國新一代核潛艇靜音性能有突破性進展

新車養不起 研究：車主一年費用超過1.2萬元

以色列駐台代表：兒子同伴遭綁、恐攻影響每個人

中央社台北9日電
以色列駐台代表游瑪雅接受專訪，描述她認識不少以色列人遭到哈瑪斯恐怖份子綁架、殺害，令人心痛。中央社
以色列駐台代表游瑪雅接受專訪，描述她認識不少以色列人遭到哈瑪斯恐怖份子綁架、殺害，令人心痛。中央社

以色列哈瑪斯突襲死傷慘重，以色列駐台代表游瑪雅今天痛陳，她兒子的16歲夏令營同伴遭綁架，她朋友的家人參加音樂活動被殺，以前的使館同事為避恐怖份子逐戶殺人，躲在床下10小時。

游瑪雅（Maya Yaron）今天在官邸接受中央社專訪指出，這次巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的恐攻影響了每個以色列人，事件讓她非常震驚，過去48小時幾乎沒闔眼，她相信全球的以色列人，都寢食難安。

游瑪雅說，她很感激來自台灣總統蔡英文與台灣人民的支持，國際聲援強化了以色列自衛的決心，以色列矢志對抗哈瑪斯；這種殘暴的恐怖行為已多年未見，令人聯想到伊斯蘭國（Daesh），「我無法看網路上那些屠殺以色列平民的影片，實在太可怕」。

游瑪雅說，恐怖份子殘殺老人、幼兒，超過1000名平民死亡，且在她受訪同時，以色列境內還有5處正陷入交戰，數百恐怖份子滲透境內，大量人質等待以色列軍隊救援，「情況令人恐懼，但在此深刻的痛苦當中，以色列人也更團結」。

游瑪雅說，以色列國防軍（IDF）已發出號召令，各地退役的後備軍人都要回國，她認識的1名女性以色列駐外大使的丈夫，已飛回以色列參軍，「這是義務，以色列人都知道，關鍵時刻就該報效國家，此外還有更多非後備名單的自願者加入」，像她一名60歲好友就自願和孩子一起參軍。

游瑪雅說，每個人都貢獻己力，不能打仗、就去幫助警察或到醫院當義工，還有許多以色列人近日開放自家，收容需要協助的民眾。

游瑪雅表示，有部分國際航空暫停飛以色列的班機，但以色列航空反而在全球加開班次，運送以色列人回去共赴國難；在台灣的以色列社群約幾百人，有些後備軍人已請駐台代表處協助返國，有些則自己訂機票回國。

談到以色列情報系統未預警此次攻擊，游瑪雅坦言，這次攻擊對以色列確實是個意外，很遺憾她也不知道原因，但以色列政府一定會記取教訓，避免重蹈覆轍，以色列此次付出慘痛代價，且傷亡還在持續增加中。

游瑪雅說，她注意到台灣有媒體稱哈瑪斯武裝份子（militants）、武裝組織（armed organization），她認為正確名字應該稱「恐怖組織」，因為哈瑪斯屠戮手無寸鐵的平民。

游瑪雅曾派駐以色列駐中國大使館，她表示，注意到中國呼籲以巴雙方和平對話解決問題，而以色列正試圖向中方溝通說明，跟恐怖組織是沒有辦法談判的，以色列理解談判與對話的重要性，但現在不是談判的時機，當下要務是捍衛國民安全。

以色列 哈瑪斯 大使館

上一則

台總統蔡英文明國慶講話「政府信守承諾、維持現狀」

延伸閱讀

學者：以色列遭襲是警訊 台應慎防無跡象或節日攻擊

學者：以色列遭襲是警訊 台應慎防無跡象或節日攻擊
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
路透：卡達調解員試圖和哈瑪斯協商 交換人質提議曝光

路透：卡達調解員試圖和哈瑪斯協商 交換人質提議曝光
國務院證實 至少9名美國公民在哈瑪斯襲擊中喪生

國務院證實 至少9名美國公民在哈瑪斯襲擊中喪生

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生
德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾
受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視