以色列駐台代表：兒子同伴遭綁、恐攻影響每個人

以色列駐台代表游瑪雅接受專訪，描述她認識不少以色列人遭到哈瑪斯恐怖份子綁架、殺害，令人心痛。中央社

以色列 遭哈瑪斯 突襲死傷慘重，以色列駐台代表游瑪雅今天痛陳，她兒子的16歲夏令營同伴遭綁架，她朋友的家人參加音樂活動被殺，以前的使館同事為避恐怖份子逐戶殺人，躲在床下10小時。

游瑪雅（Maya Yaron）今天在官邸接受中央社專訪指出，這次巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的恐攻影響了每個以色列人，事件讓她非常震驚，過去48小時幾乎沒闔眼，她相信全球的以色列人，都寢食難安。

游瑪雅說，她很感激來自台灣總統蔡英文與台灣人民的支持，國際聲援強化了以色列自衛的決心，以色列矢志對抗哈瑪斯；這種殘暴的恐怖行為已多年未見，令人聯想到伊斯蘭國（Daesh），「我無法看網路上那些屠殺以色列平民的影片，實在太可怕」。

游瑪雅說，恐怖份子殘殺老人、幼兒，超過1000名平民死亡，且在她受訪同時，以色列境內還有5處正陷入交戰，數百恐怖份子滲透境內，大量人質等待以色列軍隊救援，「情況令人恐懼，但在此深刻的痛苦當中，以色列人也更團結」。

游瑪雅說，以色列國防軍（IDF）已發出號召令，各地退役的後備軍人都要回國，她認識的1名女性以色列駐外大使的丈夫，已飛回以色列參軍，「這是義務，以色列人都知道，關鍵時刻就該報效國家，此外還有更多非後備名單的自願者加入」，像她一名60歲好友就自願和孩子一起參軍。

游瑪雅說，每個人都貢獻己力，不能打仗、就去幫助警察或到醫院當義工，還有許多以色列人近日開放自家，收容需要協助的民眾。

游瑪雅表示，有部分國際航空暫停飛以色列的班機，但以色列航空反而在全球加開班次，運送以色列人回去共赴國難；在台灣的以色列社群約幾百人，有些後備軍人已請駐台代表處協助返國，有些則自己訂機票回國。

談到以色列情報系統未預警此次攻擊，游瑪雅坦言，這次攻擊對以色列確實是個意外，很遺憾她也不知道原因，但以色列政府一定會記取教訓，避免重蹈覆轍，以色列此次付出慘痛代價，且傷亡還在持續增加中。

游瑪雅說，她注意到台灣有媒體稱哈瑪斯武裝份子（militants）、武裝組織（armed organization），她認為正確名字應該稱「恐怖組織」，因為哈瑪斯屠戮手無寸鐵的平民。

游瑪雅曾派駐以色列駐中國大使館 ，她表示，注意到中國呼籲以巴雙方和平對話解決問題，而以色列正試圖向中方溝通說明，跟恐怖組織是沒有辦法談判的，以色列理解談判與對話的重要性，但現在不是談判的時機，當下要務是捍衛國民安全。