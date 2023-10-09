台離奇命案 男男互毆後共進晚餐 隔天1人竟死亡

新竹縣一對男男情侶吵架互毆，但又和好共進晚餐，但沒想到其中一人隔天竟身亡。示意圖。(Photo by Robert V. Ruggiero on Unsplash)

新竹縣竹東鎮上周發生一起離奇命案，30多歲何姓男子與張姓男友同居，但兩人因感情糾紛互毆，但冷靜後又一起吃晚餐，就寢時因餘怒未消又分房睡，沒想睡沙發的張男隔天發現何男都沒出現，進房查看才發現他已無呼吸心跳。因檢警相驗時未發現致命傷，現場也無劇烈打鬥跡象，將於本周四（12日）解剖釐清死因。

據悉，何男上周二（3日）與同居人張男發生爭吵，張男質疑何男多日外出未歸「有鬼」，兩人一言不合從口角演變為肢體衝突，但冷靜過後兩人依舊一起吃晚餐，等到晚上就寢時，張男因生悶氣獨自睡在沙發生，留下何男睡在房間床上。

未料隔天張男發現都不見何男身影，雖然生氣仍進房查看，但沒想到何男依舊躺在床上，等張男靠近才發現何男全身冰冷、無呼吸心跳，嚇得立即撥打119叫救護車，但救護人員趕抵時，何男已無呼吸心跳。

何男主動坦承與死者生前有徒手互毆、發生肢體衝突，但檢警相驗、採證後，發現何男身上頭部、身體、背部有輕微瘀青，但不足以構成致命外傷，現場也沒有激烈打鬥痕跡，由於死因不明，不排除可能是疾病造成，將於本周四（12日）解剖釐清。