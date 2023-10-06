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杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

中央社杭州6日電
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運台灣代表隊今天靠輕艇好手張筑涵奪下1面金牌；橋牌項目混合團體台灣隊擊敗地主中國摘金，女團摘下銀牌；羽球男雙搭檔李洋、王齊麟抱病仍摘下銅牌。

台灣隊今天進帳2金1銀2銅，截至晚間10時止，代表隊目前累積17金16銀25銅，已經追平上屆的17金成績，目前在獎牌榜暫時排在第6名。

女子輕艇激流標竿K1決賽下午登場，張筑涵決賽在7名選手中排第6個出發，以109秒51、沒有任何罰秒完賽，壓軸登場的中國選手李露雖繳出108秒22，但通過第20個水門時被罰2秒，張筑涵最終以0.71秒之差，帶走這屆台灣第16金。

亞運橋牌項目僅比男、女與混合團體賽，台灣隊在3個項目中，女團與混合團體都躋身金牌戰，歷經2天共計6圈、96副牌激戰，台灣混合團體決賽最終以196比185.77擊敗地主中國摘金，台灣第17金入帳，女團則以212.1比213惜敗中國奪銀。

台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟抱病在4強賽登場，面對韓國組合催率圭、金元昊以12比21、10比21落敗，但仍替台灣進帳1面銅牌。王齊麟在個人賽開打前就感冒發燒，而搭檔李洋也在相隔1天後出現類似症狀，2人至今都是抱著病體參賽。

卡巴迪台灣女子代表隊力退上屆亞運金牌隊伍伊朗、闖進金牌戰，創史上最佳成績，賽後教練蔡威暘淚崩，「很多人不看好我們卡巴迪，付出一切都值得了。」台灣男子代表隊在4強賽則是以24比47不敵伊朗隊，無緣闖進金牌戰，不過首度成軍參賽就收下1面銅牌。

台灣男籃與地主中國隊進行銅牌戰，台灣隊只打了半場好球，第3節僅進帳10分遭中國逆轉，終場台灣以73比101落敗，連續2屆亞運獲得第4名。

伊朗 羽球 杭州亞運

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