為何不公布連署進度? 郭台銘發言人以龜兔賽跑比喻

郭台銘今晚在板橋江子翠參香並宣布突破連署門檻。記者李定宇／攝影

鴻海創辦人郭台銘 由於獨立參選，連署支持人數需接近30萬人，9月20日起開始連署，但期間從未透露連署數字。郭台銘今晚宣布已突破門檻；發言人陳家頤說，未宣布連署數字的原因是如龜兔賽跑，要勤奮努力，也不要把兔子吵醒。

郭台銘今晚在板橋江子翠參香並宣布突破連署門檻。郭台銘發言人陳家頤說，連署期間很低調沒有更新連署進度，是如龜兔賽跑不但要勤奮努力，也不要把兔子吵醒。連署開跑後至10月4日兩周突破連署門檻，接下來不是終點要繼續衝刺，每份簽名都是力量與承諾，數量都代表台灣人想要改變力量， 至於龜兔賽跑的兔子是指誰?陳家頤則表示沒有指任何人。

陳家頤表示，近來不斷傳出藍白合的搭配與民調 結果，認為要看到理念相同的人才去合，而不是為了權力政治分贓去合，否則只是另一批政治人物玩政治遊戲，一直以來就是維持一貫下架民進黨、政權輪替。