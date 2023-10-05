台大選新民調 柯文哲丟藍白合方案後 支持度超車侯友宜

民眾黨總統參選人柯文哲（右）和國民黨總統參選人侯友宜（左）怎麼合？各界矚目。(本報資料照片)

2024總統大選進入倒數，各界關注藍白是否合作，民眾黨參選人柯文哲 日前拋出「比民調 ，輸的退選」，但後來改口，輸的一方可以推薦副手人選；根據美麗島電子報昨曝光的最新民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德38.1%、民眾黨柯文哲24.2%、國民黨 侯友宜20.5%；而在四腳督戰局，柯文哲為19.4%、侯友宜17.7%。

台北中國時報報導，媒體人吳子嘉分析，柯文哲這次民調上升，是他在出國前，把這一波「藍白合」議題炒作非常成功；柯文哲反守為攻，先是丟出「藍白合」比民調，輸的退選，又丟出輸的人決定副手，一天一點子，把新聞的版面整個搶去了．國民黨只能挨打又不敢回應。

據報導，吳子嘉又指出，這些事情讓柯文哲的民調突然之間出現一個大翻轉，因為整個表演就只有柯文哲一個人，看來柯對媒體的操作確實有他的獨到之處。

吳子嘉認為，柯文哲一個人單挑國民黨，且碰到大環境配合，差距成長將近4到5個百分點，但是長久來看，他和侯友宜的民調還是出現一個麻花捲的狀態。

而前立委郭正亮認為，主要是民眾看不下去了，認為藍白合應該要趕快有解決方案，柯文哲已就藍白合提出方案，民調上升，若國民黨一直不回應，恐會讓侯友宜民調繼續下跌。