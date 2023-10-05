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接受日本媒體專訪 賴清德：四個領域全面提升台日交流

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

民進黨表示，日本讀賣新聞及日本放送協會（NHK）今天晚上報導民進黨主席賴清德專訪，針對台日關係、選舉主軸、區域穩定等議題進行深入訪問，報導賴清德提及台日為鄰國，有家人一般的情感，雙方民間連結緊密，未來也會以四個領域全面提升台日交流。

民進黨表示，讀賣新聞稍晚在網站刊登賴清德專訪內文，明天預期會刊登紙本報導，向日本讀者詳細介紹賴清德的各項政策立場，以及對維護台海和平及國家主權的堅定立場。日本放送協會晚間由日本全國性節目「NHK News7」及「News Watch9」播出。

民進黨指出，賴清德在兩場專訪指出，台日兩國人民情感緊密，有深厚歷史連結，當日本發生天災時，台灣人民總會在第一時間協助，當台灣遇到地震或疫情期間，日本也協助提供物資及疫苗，兩國在患難見真情，也反映出台日兩國為鄰國，有家人一般的情感，雙方關係持續提升。

賴清德表示，未來期待從民間交流、經貿合作、淨零轉型及區域安全四個領域，全面提升台日交流。對於已故首相安倍晉三曾表示，「台灣有事就是日本有事」，這反映出台海情勢獲得國際關注，台日應持續加強區域合作，共同達成台海和平及印太穩定的最終目的。

日本 賴清德 民進黨

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