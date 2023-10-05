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「小國要團結發聲」 10友邦向聯合國秘書長遞連署信 籲接納台灣

記者許君達／紐約即時報導
從左至右分別為貝里斯、瓜地馬拉、聖文森及格瑞那丁和吐瓦魯駐聯合國常任代表。(記者許君達／攝影）
從左至右分別為貝里斯、瓜地馬拉、聖文森及格瑞那丁和吐瓦魯駐聯合國常任代表。(記者許君達／攝影）

第78屆聯合國大會結束後，10個中華民國台灣的邦交國再度聯名致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)，表達對台灣的支持並促請聯合國重新考慮對於台灣的不公平排斥。參與連署的四名友邦代表5日接受了媒體採訪，闡述他們支持台灣的理由。

聖文森國駐聯合國常任代表Inga Rhonda King表示，今年，聯合國副秘書長Amina Mohammed親口表達：「排除任何人皆有礙聯合國永續發展目標(SDG)的落實，」而台灣同樣應被包含在「不遺漏」的範圍之內。她說，她在聯合國工作了十年，每年都堅持在這裡幫助台灣發聲，「如果你站在歷史正確的一邊，就不會感到孤獨。」吐瓦魯駐聯合國常任代表Tapugao Falefou提到，聯合國憲章的開篇便是「我們人民」(We the People)，意即聯合國事務本應與任何政府和政治操弄無關，而如果嚴格遵照此憲章，台灣人民就不該被排斥在外。

瓜地馬拉駐聯合國常任代表Carla Rodríguez表示，台灣是一個重要的民主自由國度，與瓜地馬拉所追求的價值相同，因此會堅定支持台灣。貝里斯駐聯合國常任代表Carlos Fuller說，作為一個小國，貝里斯和其他同仁國家需要互相團結和幫助才有機會在國際事務上發出自己的聲音、維護自己的利益。因此，擁有2300萬人口的台灣長期被排擠在聯合國框架下的各國際機構之外，讓貝里斯等友邦都很關切。他表示，如果台灣無法直接在這些場合發出自己的聲音，那麼友邦願意幫忙發聲。

據悉，5日上午，四位外交官員代表參與連署的10個國家，共同將信函送交到古特雷斯的辦公室，信中闡述了四大訴求，包括更新對於2758號決議的詮釋、停止剝奪台灣公民和記者進入聯合國機構的權利、積極維護台海和平以及接納台灣參與永續發展相關國際會議。不過，聖文森國代表透露，截至他們離開，秘書長尚未打開信函。

參與連署的國家還包括史瓦帝尼、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯和聖露西亞，巴拉圭則單獨致函聯合國秘書長表達對台灣的支持。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章代表中華民國政府對上述國家表達了感謝。台灣目前的13個邦交國中，僅教廷和海地沒有發聲。

四名台灣邦交國代表5日向聯合國秘書長遞交聯署信，幫助台灣闡述四大訴求。(記者許君...
四名台灣邦交國代表5日向聯合國秘書長遞交聯署信，幫助台灣闡述四大訴求。(記者許君達／攝影)

聯合國 中華民國 邦交

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