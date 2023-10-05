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雙橡園雙十酒會 眾院外委會主席到場 用中文喊「我愛台灣」

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雙橡園雙十酒會 眾院外委會主席到場 用中文喊「我愛台灣」

記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國駐美代表蕭美琴（左二）4日在華府雙橡園舉行國慶酒會，共和黨籍聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins，左一）、眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul，右二）和美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger，右一）在台上與來賓一起舉杯祝賀。（記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表蕭美琴（左二）4日在華府雙橡園舉行國慶酒會，共和黨籍聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins，左一）、眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul，右二）和美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger，右一）在台上與來賓一起舉杯祝賀。（記者張文馨／攝影）

中華民國駐美代表蕭美琴10月4日在華府雙橡園舉辦雙十國慶酒會，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、共和黨眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）以及友邦大使出席，氣氛熱烈。麥考爾說，眾院議長更迭，不影響美國對台灣的支持，他努力確保台灣能取得武器和訓練，應對越發挑釁的解放軍，捍衛台灣民主攸關美國國家安全與經濟利益。

麥考爾在台上致詞時，首先以中文喊出「我愛台灣」，高舉酒杯再喊「乾杯」致意。蕭美琴感謝麥考爾在國會休會期間，延後返回選區參加國慶酒會。

對於麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免議長，麥考爾說，不希望台灣人民認為美國政界的變化，會影響美國對台灣的支持，他依然堅定主導支持美國對台的軍事融資計畫、貿易談判以及避免雙重課稅的工作。

麥考爾表示，在台總統蔡英文和蕭美琴努力下，美台關係是前所未有的良好和強健；面對中國共產黨的侵略作為，應確保在經濟和軍事領域有足夠嚇阻力量，一個強健蓬勃的台灣，才能有效嚇阻中國國家主席習近平的進犯，他期待與台灣友人一道強化美台政治、經濟和安全關係。

眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）出席雙橡園國慶酒會。（記...
眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）出席雙橡園國慶酒會。（記者張文馨／攝影）

面對台灣即將舉行的總統大選，麥考爾呼籲北京不要干預選舉。

蕭美琴表示，感謝拜登政府遵守台灣關係法和六項保證，持續落實對台灣的安全承諾，包含對台軍售、動用總統提撥授權（PDA）和外國軍事融資計畫，提供軍備讓台灣強化自我防衛能力，讓台灣能嚇阻威脅，捍衛和平與穩定；她引述蔡英文的話說「和平是我們的唯一選項」，台灣決心在捍衛價值的同時維持穩定，台灣安全，全球就會更安全。

中華民國駐美代表蕭美琴4日在華府雙橡園舉行國慶酒會。（記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表蕭美琴4日在華府雙橡園舉行國慶酒會。（記者張文馨／攝影）

這是羅森柏格首次以AIT主席身分參與雙橡園國慶酒會，她表示，美台關係近幾年來越發密切，包含經濟、教育和安全；美國對台灣維持足夠自我防衛能量的承諾一直都是，會持續堅若磐石。

羅森柏格致詞時，並未如往常一般，重提基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一個中國政策。

中華民國駐美代表蕭美琴（左二）4日在華府雙橡園舉行國慶酒會，共和黨籍聯邦眾議員柯...
中華民國駐美代表蕭美琴（左二）4日在華府雙橡園舉行國慶酒會，共和黨籍聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins，左一）、眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul，右二）和美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger，右一）在台上與來賓一起舉杯祝賀。（記者張文馨／攝影）

蕭美琴身著藍綠色洋裝，搭配珍珠項鍊與蜻蜓胸針，作為主人接待近千名賓客，共和黨眾院台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins），瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、貝里斯和史瓦帝尼駐美大使都到場祝賀。

中華民國駐美代表蕭美琴4日在華府雙橡園舉行國慶酒會。（記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表蕭美琴4日在華府雙橡園舉行國慶酒會。（記者張文馨／攝影）

多位國會議員致函祝賀，包含才剛被罷免眾議院議長職位的麥卡錫。

這場國慶酒會除了提供台灣美食以宴賓客，雙橡園主廚高于婷以台灣紹興酒和清酒製作冰淇淋，端上蔡英文2016年就職國宴所使用的甜紅酒台中后里埔桃酒，由釀酒師陳千浩親自接待。

陳千浩表示，當年蔡英文國宴用的是紅酒，幾年過去白酒也成功釀造，雙橡園的國慶酒會讓客人選擇喝紅酒、白酒或將紅白酒混合搭配出更豐富平衡的滋味。

多位國會議員致函祝賀，包含3日才被罷免眾院議長的麥卡錫（Kevin McCart...
多位國會議員致函祝賀，包含3日才被罷免眾院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）。（記者張文馨／攝影）
雙橡園主廚高于婷以台灣當地的紹興酒和清酒製作冰淇淋，歡迎來自華府各界的友人。（記...
雙橡園主廚高于婷以台灣當地的紹興酒和清酒製作冰淇淋，歡迎來自華府各界的友人。（記者張文馨／攝影）
釀酒師陳千浩端上蔡英文總統2016年就職國宴所使用的甜紅酒台中后里埔桃酒。（記者...
釀酒師陳千浩端上蔡英文總統2016年就職國宴所使用的甜紅酒台中后里埔桃酒。（記者張文馨／攝影）
雙橡園國慶酒會準備啤酒和射飛鏢的攤位，吸引賓客排隊體驗。（記者張文馨／攝影）
雙橡園國慶酒會準備啤酒和射飛鏢的攤位，吸引賓客排隊體驗。（記者張文馨／攝影）

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