蔣萬安不去總統府國慶典禮 參加北市聚焦中華民國

中國國民黨4日晚間在台北晶華酒店舉辦112年國慶酒會，台北市長蔣萬安（中）出席與會，進場前與現場守候媒體揮手致意。(中央社)

中華民國 台北市長蔣萬安今天表示，不會去總統府的國慶典禮，而是參加北市聚焦中華民國的活動，被問此舉是否代表拒絕「台獨」，蔣萬安說北市活動很早就規劃。

蔣萬安出席施政報告與質詢及答覆，國民黨 議員秦慧珠質詢時，問蔣萬安是否邀請前總統馬英九 來北市國慶活動。

蔣萬安回應，已邀請，不過馬英九屆時會出席新北市長侯友宜主持的升旗典禮與慶典，無法參與北市活動。秦慧珠再問蔣萬安是否出席總統府的國慶典禮，蔣萬安說今年北市自己有辦活動，所以不會參加。

國民黨議員汪志冰質詢時則問蔣萬安，不參加總統府國慶的理由是因為北市有活動，還是不認同「台灣國國慶」。

蔣萬安表示，北市國慶活動很早就規劃，重申聚焦在中華民國；汪志冰追問「那中央辦的是不是台灣國的國慶」，蔣萬安回「至少我看到英文寫Taiwan National Day」，汪志冰接話「所以是嘛」，蔣萬安未回。

汪志冰連番追問蔣萬安是否認同馬英九因Taiwan National Day而拒出席總統府國慶的做法，蔣萬安回覆「所以我邀他來北市、聚焦中華民國的活動」「我們很早就規劃（國慶）」。

汪志冰說，投給蔣萬安的選民都擁護中華民國，蔣萬安要明確表態，否則會讓人覺得原則不清楚，蔣萬安回「我行動就說明了一切，我就是參加台北市政府的、不去中央辦的國慶活動」。

汪志冰說，從蔣萬安的回答感覺不到堅決，並批評民進黨偷渡台獨概念，「這樣的慶典有什麼好去的，從此以後都不准去」，要求蔣萬安明確表態。

蔣萬安僅回，他身上別有國旗徽章，這就說明一切。