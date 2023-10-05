世盟年會倡議大國調停俄烏戰爭 各國外賓熱烈出席
世界自由民主聯盟與亞洲太平洋自由民主聯盟5日在台北市聯合舉行2023年世盟年會暨第64屆亞盟年會，大會主題為「自由民主、 邁向和平」，世盟總會長饒穎奇及世盟中華民國理事長兼亞盟理事會主席曾永權，邀請世亞盟各國分會會長、主席、各國國會議員及外賓，共計30個國家與區域、組織50餘人參加，外交部次長田中光親臨致詞。
參加這次會議外賓，包括美國華盛頓哥倫比亞特區影子參議員史特勞斯（Mr. Paul E. Strauss）、英國上議院副議長羅根（Hon. Lord Dennis Rogan）、帛琉眾議院副議長倪鹿璽（Hon. Lucio Ngiraiwet）、帛琉眾議院議員卡奈伊（Hon. Gibson Kanai）、印度國會聯邦院議員辛珊傑（Hon. Sanjay Singh）、愛爾蘭國會參議員威爾森先生（Mr. Diarmuid Wilson）、貝里斯眾議員兼農村轉型、社區發展、勞工和地方政府部長拉米雷斯（Hon. Ramiro Ramirez）、馬爾他騎士團駐諾魯大使杜允士（Hon. Amb. Dr. Fabrizio Bozzato）、印度德里國家首都轄區立法議會議員喇瑪丹（Mr. Madan Lal）、巴拉圭前副總統賈司迪優尼（Hon. Luis Alberto Castiglioni）、西班牙前國會議員巴紐（Hon. Francisco Vano Ferre）、德國前國會議員費雪（Hon. Axel Fischer）及聯合國非政府組織「尋求解決全球問題公民組織」會長與聯合國裁軍和平暨安全非政府組織委員會主席納茲（Mr. Bruce Knotts）、紐西蘭奧克蘭商學院校長斯特梅特（Dr. Leendert Johannes Stemmet）等。
饒穎奇表示，去年俄烏戰爭爆發，烏克蘭人民飽受威權主義國家侵略之苦，俄羅斯對烏克蘭的入侵，不尊重聯合國憲章規範的國家主權概念，顯現西方自由民主陣營遭受極權主義政權嚴重挑戰，再次凸顯自由民主與集權統治的消長。如果聯合國再不團結起來，加以有效制止，只會更進一步誘發世界各地產生更多類似的血腥侵略行為，以致世界永無寧日的一天。呼籲各國放下自身國家利益，邀請俄烏領袖協商談判，解決紛爭，共謀世界和平。
亞盟理事會主席曾永權指出，2023年3月美國智庫自由之家自由度評比，台灣獲得94分高分，與去年同分，繼續名列為最自由國家之一。此項殊榮是政府和全國人民，經年累月努力的結果，「我們將更以台灣自由民主實踐的經驗，藉由世亞盟的推動，促進世界自由民主與和平的發展」。
世盟在全球擁有130餘國家分會，在中華民國的無邦交國家，擁有許多分會，這些無邦交國分會會長，多半由國會議員或仍積極參與政治活動的卸任國會議員出任，副會長由當地台商或僑領擔任，如菲律賓分會副會長吳民民、廖明炤，英國分會副會長沈為霈及林玉麟、西班牙分會副會長李耀熊、墨西哥分會副會長李美蘭、尼加拉瓜分會副會長邱倚星、香港分會會長陳自創及澳門分會會長林啟明等，不但貢獻良多，更對中華民國外交工作具有相當程度貢獻。
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